पीएम मोदी की 37वीं प्रगति बैठक, 14 राज्यों की आठ परियोजनाओं की समीक्षा, समय पर काम पूरा करने पर दिया जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 37वीं प्रगति बैठक अध्यक्षता की. जोकि केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए प्रो-एक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन के लिए आईसीटी आधारित मल्टी-मोडल प्लेटफॉर्म है.

बैठक में आठ परियोजनाओं और एक योजना सहित नौ एजेंडा मदों की समीक्षा की गई. इन आठ परियोजनाओं में, तीन परियोजनाएं रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की थीं और दो परियोजनाएं बिजली मंत्रालय की थीं.



14 राज्यों जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर और दिल्ली से संबंधित इन आठ परियोजनाओं की कुल लागत 1,26,000 करोड़ रुपए है.



क्लिक करें - पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर गुजरात के 7100 गांवों में गूंजेगी 'रामधुन', बीजेपी का है ये खास प्लान



During the meeting, the PM reviewed ‘One Nation – One Ration Card’ scheme. He asked the officials to explore the multiple utilities of the technological platform developed under the scheme to ensure provision of a wide array of benefits to the citizens: PMO