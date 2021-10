दुबई एक्सपो में बोले PM मोदी- भारत अवसरों का देश, यहां आकर हमारी विकास गाथा का बनें हिस्सा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई एक्सपो में संबोधित करते हुए कहा कि भारत अवसरों का देश है. उन्होंने इंडियन पवेलियन का वेलकम करते हुए दुबई एक्सपो को ऐतिहासिक करार दिया. पीएम मोदी ने कहा कि यह मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला है. भारत इस एक्सपो में सबसे बड़े पवेलियन में से एक के साथ भाग ले रहा है.

दुबई एक्सपो को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ''आज भारत अवसरों का देश है. कला या वाणिज्य, उद्योग या शिक्षा के क्षेत्र में हो, भागीदार बनने का अवसर या प्रगति का अवसर. भारत आएं और इन अवसरों का पता लगाएं. भारत आपको अधिकतम विकास भी मुहैया करवाता है. भारत आएं और हमारी विकास गाथा का हिस्सा बनें.''

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक्सपो का मुख्य विषय कनेक्टिंग माइंड, भविष्य बनाना है. इस विषय की भावना भारत के प्रयासों में भी दिखाई देती है क्योंकि हम एक नए भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''भारत के पवेलियन की थीम- ओपनेस, अवसर और ग्रोथ है. आज का भारत दुनिया के सबसे ओपन देशों में से एक है. सीखने, निवेश, इनोवेशन की दृष्टि से ओपन है. इसलिए मैं आपको हमारे देश में आने और निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं. ''

India is participating with one of the largest pavillion in this Expo. I am sure that this Expo will go a long way in further building our deep and historical relations with UAE and Dubai: PM Narendra Modi at the launch of the India Pavilion at Dubai Expo 2020 pic.twitter.com/O01u83iT4V