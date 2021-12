आज शाम दिल्ली पहुंचेगा सीडीएस रावत का पार्थिव शरीर, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह पालम में देंगे श्रद्धांजलि

भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य 11 कर्मियों के पार्थिव शरीर को सुलूर एयरबेस से दिल्ली लाया जाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पालम एयरपोर्ट पर उन्हें श्रद्धांजलि देने जा सकते हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और एनएसए अजीत डोभाल आज शाम पालम तकनीकी क्षेत्र में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य कर्मियों के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने जा सकते हैं.

नीलगिरी के मद्रास रेजिमेंट सेंटर से सुलूर एयरबेस ले जाते वक्त बिपिन रावत और अन्य सभी के अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई. लोगों ने न सिर्फ फूल बरसाए, बल्कि इस दौरान भारत माता के नारे भी लगाए.

#WATCH | Tamil Nadu: Locals shower flower petals as ambulances carrying the mortal remains of CDS Bipin Rawat, his wife and other personnel who died in the Coonoor Helicopter Crash, leave for Sulur airbase from Madras Regimental Centre in Nilgiris district pic.twitter.com/dWhw9kG3l9