आजादी का 75वां साल कैसे मनाएंगे? पीएम मोदी ने बताए ये 5 फैक्टर

भारत की आजादी के 75 साल होने के अवसर पर कार्यक्रमों के लिए गठित 259 सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति की आज बैठक हुई, जिसकी अगुआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न में देश की आजादी के आंदोलन की भावना की झलक दिखनी चाहिए. इसमें 1947 से लेकर अब तक दुनिया के सामने अपनी उपलब्धियों को दिखाना चाहिए. इसके लिए जन भागीदारी जरूरी है.

पीएम मोदी ने बैठक को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया. उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल का यह पर्व एक ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना और उसके त्याग का साक्षात अनुभव हो सके. पीएम ने कहा कि हमारे देश का शायद ही कोई ऐसा स्थान हो, कोई ऐसा कोना हो जहां से किसी न किसी भारत माता के बेटे-बेटी ने अपना बलिदान नहीं दिया हो. उन सबके बलिदान, उनकी कहानियां भी जब देश के सामने आएंगी तो वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होने वाला है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 75 साल का ये पर्व एक ऐसा पर्व होना चाहिए जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना, उसका त्याग साक्षात अनुभव हो सके जिसमें देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी हो और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प भी, जिसमें सनातन भारत के गौरव की भी झलक हो, जिसमें आधुनिक भारत की चमक भी हो.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें 130 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर, उन्हें साथ जोड़कर आजादी के 75 साल का ये पर्व मनाना है. जनभागीदारी इस आयोजन की, इस उत्सव की मूल भावना है. Freedom Struggle, Ideas at 75, Achievements at 75, Actions at 75 और Resolve at 75. हमें इन पांचों को लेकर आगे बढ़ना है.

इन सभी में देश के 130 करोड़ लोगों के आइडियाज, उनकी भावनाएं शामिल होनी चाहिए. आज भारत वो सब कर रहा है, जिसकी कुछ साल पहले तक कल्पना नहीं होती थी. आजादी के 75 साल जब देश मनाएगा, तो देश उन लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेगा, उन्हें प्राप्त करने के लिए मजबूत कदम उठाएगा, जो कभी असंभव लगते थे.