पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप किया लॉन्च, जल समितियों के सदस्यों से की बात

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप लॉन्च किया. इस दौरान उन्होंने गांव की जल समितियों के सदस्यों से बातचीत भी की.

पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि आज दो अक्टूबर है देश के दो महान सपूतों को हम बड़े गर्व के साथ याद करते हैं. पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी के दिल में भारत के गांव भी बसे थे. पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज के दिन देशभर के लाखों गांवों के लोग ग्रामसभाओं के रूप में जल जीवन संवाद कर रहे हैं.ऐसे अभूतपूर्व और राष्ट्रव्यापी मिशन को इसी उर्जा के साथ सफल बनाया जा सकता है.

पीएम मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन (विकेंद्रीकरण) का उसके भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है. ये विजेल ड्रिवेन, विमन ड्रिवेन मोमेंट है. इसका मुख्य आधार जनआंदोलन जनभागीदारी है और आज ये हम इस आयोजन में होते हुए ये देख रहे हैं.

