वाराणसी से 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, केरल को मिली तीसरी वंदे भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. इसकी तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार देर रात को स्टेशन का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया.

और पढ़ें

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी स्टेशन से चार वंदे भारत सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे... चारों वंदे भारत सेवाएं यात्रियों को काफी सुविधा प्रदान करेंगी... चाहे वह अमृत भारत ट्रेनें हों, नमो भारत ट्रेनें हों या वंदे भारत ट्रेनें, यात्री सुविधा पर ध्यान केंद्रित करते हुए नई पीढ़ी की ट्रेनें शुरू की जा रही हैं...'

उन्होंने रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण पर बोलते हुए कहा, 'हमारे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है... देश भर में 1,300 स्टेशनों पर काम चल रहा है...'

100 के पार हो चुकी है ट्रेन की संख्या

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को एर्नाकुलम जंक्शन–केएसआर बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस समेत चार वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. अब वंदे भारत ट्रेनों की संख्या अब 100 के पार हो चुकी है जो मेक इन इंडिया की सफलता का प्रतीक है. शनिवार का ये आयोजन रेलवे के आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई गति देगा. रेल मंत्रालय का जोर यात्री सुविधा, सुरक्षा और गति पर है.

Advertisement

केरल को मिलेगी तीसरी वंदे भारत ट्रेन

अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री सुबह 7 बजे निर्धारित एक समारोह के दौरान ऑनलाइन ट्रेन (06652) का उद्घाटन करेंगे. दक्षिणी रेलवे द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नई शुरू की गई एर्नाकुलम–केएसआर बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस केरल के लिए तीसरी वंदे भारत सेवा होगी.



दक्षिणी रेलवे की विज्ञप्ति में बताया गया है कि केएसआर बेंगलुरु–एर्नाकुलम वंदे भारत एक्सप्रेस केरल की व्यावसायिक राजधानी एर्नाकुलम और महानगर बेंगलुरु के बीच सहज कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. ये ट्रेन केरल और तमिलनाडु के प्रमुख शहरों जैसे त्रिशूर, पलक्कड़, कोयंबटूर, तिरुपूर, इरोड और सलेम से होकर गुजरेगी. ये सेवा आईटी पेशेवरों, व्यवसायी और छात्रों सहित अन्य लोगों को लाभान्वित करेगी. इस जोड़ के साथ, दक्षिणी रेलवे के अधिकार क्षेत्र में कुल 12 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें चलेगी.

उधर बीजेपी ने घोषणा की कि केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी और जॉर्ज कुरियन और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर होने वाले समारोह में भाग लेंगे. उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण त्रिशूर और पलक्कड़ रेलवे स्टेशनों पर भी किया जाएगा.

---- समाप्त ----