देश के हर जिले में बनेंगे ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट, पीएम केयर्स से मिलेगा फंड

देशभर में ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम मचा है. मामला कोर्ट तक पहुंचा और चौतरफा आलोचना हुई तो अब केंद्र सरकार हरकत में आ गई है. ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने, वायु सेना की ओर से ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट किए जाने के बाद अब देशभर के जिला मुख्यालयों पर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होंगे. पीएम केअर्स फंड से 551 अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इन प्लांट्स को जल्द से जल्द शुरू कराया जाएगा. इन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स से जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी. पीएम केअर्स फंड की ओर से इन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की स्थापना के लिए धनराशि आवंटित करने को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है.

Oxygen plants in every district to ensure adequate oxygen availability... An important decision that will boost oxygen availability to hospitals and help people across the nation. https://t.co/GnbtjyZzWT

गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है. जानकारी के मुताबिक ये ऑक्सीजन प्लांट्स अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग जिलों में जिला मुख्यालयों पर चिह्नित अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे. इनके लिए खरीद की प्रक्रिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पूरी की जाएगी. गौरतलब है कि हाल ही में 162 अतिरिक्त पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की स्थापना के लिए भी पीएम केअर्स फंड से 201.58 करोड़ आवंटित किए गए थे.

A big decision to curb the oxygen crisis and help the people in need. I thank PM @narendramodi Ji for allocating funds to install 551 PSA Oxygen Generation Plants in public health facilities across the country through PM CARES.https://t.co/GBeiAbBgxc