चूल्हे पर पकाया खाना, बाइक में लगाई आग; पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर यूं फूटा TMC वर्कर्स का गुस्सा

देश भर में पेट्रोल-डीजल (Petrol and Diesel Price) की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है. बढ़ी कीमतों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन (TMC Workers Protest) किया. इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में अपना विरोध दर्ज कराया.

टायर जलाए, बाइक में लगाई आग

पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ दक्षिण-24 परगना की सागर विधानसभा क्षेत्र के मंदिरतला बाजार में TMC कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया. यहां तृणमूल कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाया, टायर जलाए और एक बाइक में आग लगा दी.

प्रदर्शनकारियों ने बाइक में आग लगाकर, लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाकर और नारेबाजी करते हुए पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया. TMC कार्यकर्ताओं का ये अनोखा विरोध प्रदर्शन इलाके में चर्चा का विषय बन गया.

West Bengal: TMC workers cooked food on a traditional clay stove, burnt tyers and set fire to a motorcycle in Mandirtala Bazar, Sagar of North 24 Parganas district in protest against the rise in fuel prices. pic.twitter.com/Ng9GLQWJiE