पवन सिंह का नया भोजपुरी गाना 'राजा रंगबाज' रिलीज, खुशी कक्कड़ के साथ दिखी केमिस्ट्री

भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंड सेटर पावर स्टार पवन सिंह जिस भी गाने के साथ जुड़ते हैं, वो वायरल हो ही जाता है. अब उनका लेटेस्ट सॉन्ग 'राजा रंगबाज' रिलीज हुआ है. जो इस समय यूट्यूब पर काफी पसंद किया जा रहा है.

पवन सिंह का नया गाना रिलीज (Photo: YT/Pawan Singh Official)
पवन सिंह का नया गाना रिलीज (Photo: YT/Pawan Singh Official)

बॉलीवुड हो या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों हर जगह पावर स्टार पवन सिंह छाए हुए हैं. ऐसे में उनका नया गाना रिलीज हो और कोई धमाका नहीं हो यह मुमकिन नहीं है. पावर स्टार का नया धमाकेदार गाना 'राजा रंगबाज' रिलीज हुआ. गाना रिलीज होते ही यह सोशल मीडिया और यूट्यूब पर धूम मचा रहा है.

पवन सिंह और खुशी कक्कड़ की दमदार आवाज में सजा यह रोमांटिक डांस नंबर ऑडियंस का दिल जीत रहा है. वहीं खूबसूरत अदाकारा खुशी तिवारी की ऑन-स्क्रीन परफॉर्मेंस ने गाने को और भी आकर्षक बना दिया है. यह गाना जे एम एफ भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है और इसके पीआरओ रंजन सिन्हा हैं.

क्या है पवन सिंह के गाने में?
गाने की शुरुआत से ही पवन सिंह के अंदाज और 'तोहरा राजा रंगबाज के मिजाज अभी बनल नईखे' जैसे तड़कते–भड़कते बोल दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं. पवन सिंह की पावरफुल आवाज और स्क्रीन प्रेजेंस इस गाने को खास बनाती है. दूसरी ओर खुशी कक्कड़ की सुरीली आवाज और खनक भी कलाकारों की केमिस्ट्री को और मजबूत करती है. कोरियोग्राफी से लेकर म्यूजिक तक ऑडियंस को ये काफी पसंद आ रहा है.

पवन सिंह ने गाने पर क्या कहा?
गाने के रिलीज पर पावर स्टार पवन सिंह ने कहा, 'यह गाना उनके दिल के बेहद करीब है. 'राजा रंगबाज' सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि दर्शकों के लिए एक नए अंदाज और नई एनर्जी का तोहफा है.' पवन सिंह ने कहा, 'हम हमेशा कोशिश करते हैं कि दर्शकों को कुछ नया, कुछ बेहतर दिया जाए. 'राजा रंगबाज' एक फ्रेश कॉन्सेप्ट, शानदार म्यूजिक और दमदार विजुअल्स के साथ बनाया गया है. खुशी कक्कड़ के साथ हमारा वोकल कॉम्बिनेशन बेहतरीन बन पड़ा है और खुशी तिवारी ने स्क्रीन पर कमाल कर दिया है. उम्मीद है कि भोजपुरिया दर्शक इस गाने को अपना भरपूर प्यार देंगे और इसे सुपरहिट बनाएंगे. ऑडियंस का प्यार ही उनकी असली ताकत है.'

किसने लिखा इस गाने को?
बता दें कि गाने की क्रिएटिव टीम ने इस पर काफी मेहनत की है. गाने को लिखा है बिट्टू विद्यार्थी ने जबकि म्यूजिक  शुभम राज (SBR) ने दिया है. वीडियो का डायरेक्शन बद्री झा ने और क्रिएटिव निर्देशन संभाला है नितेश सिंह ने. वहीं कोरियोग्राफी गोल्डी जैसवाल और सनी सोनकर द्वारा शानदार ढंग से तैयार की गई है.इस गाने ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि पवन सिंह क्यों भोजपुरी संगीत जगत के TRP King कहलाते हैं. उनका हर नया गाना रिलीज के साथ ट्रेंड करने लगता है.

