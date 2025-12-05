'मेरी पत्नी पूनम को भी पानी में डूबोकर तड़पा-तड़पाकर मौत दी जाए...' सिरियल किलर के पति ने रखी ये डिमांड

हरियाणा के पानीपत में अपने बेटे सहित चार मासूमों को मौत के घाट उतारने वाली पूनम का पति मीडिया के सामने आया. उसने कहा कि जैसे बच्चों को डुबोकर तड़पाकर मारा गया, मेरी पत्नी पूनम को भी वैसी ही मौत दी जाए. जिसने चार मासूमों की सांसें छीनीं, उसे भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए.

नवीन ने कहा कि उन्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ कि पूनम ऐसा कुछ कर सकती है. न कोई झगड़ा, न किसी तरह की बीमारी की आशंका. लेकिन पुलिस पूछताछ में सामने आए सच ने हमें अंदर तक हिला दिया है. नवीन ने तांत्रिक या किसी भी तरह के ओझा-सिद्ध कनेक्शन से इनकार किया. उनका कहना था कि हम कभी किसी तांत्रिक के पास नहीं गए. हम तो बेटे और भांजी की मौत को हादसा मानकर चुप रहे. विधि की मौत के बाद ही शक हुआ और रिपोर्ट दर्ज कराई. तब जाकर पुलिस ने असलियत उजागर की. वे बताते हैं कि उनकी शादी 2019 में हुई थी और शादी के बाद भी पूनम के व्यवहार में ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वह मानसिक परेशानी या किसी खतरनाक प्रवृत्ति से गुजर रही हो. हां, वह अक्सर रूठकर अपने मायके चली जाती थी, पर यह सामान्य वैवाहिक तकरार जैसा ही लगता था. नवीन ने एक बार फिर कहा मैं अपने बेटे शुभम को कभी वापस नहीं ला सकता. बाकी बच्चों की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं. अगर पूनम दोषी है तो उसे भी वही दर्द दिया जाए, जो उसने बच्चों को दिया.

चार मासूम, चार मौतें, एक सीरियल पैटर्न

पुलिस पूछताछ के अनुसार, पूनम ने जिन मासूमों की जान ली, वे थे विधि, उसका अपना बेटा शुभम, ननद की बेटी इशिका और भाई की बेटी जिया. चारों की मौत का तरीका एक जैसा ही सभी को पानी में डुबोकर मारा. चारों बच्चों के चेहरे पर आखिरी पल की छटपटाहट होती रही. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये घटनाएँ अलग-अलग वक्त पर हुईं, और हर बार परिवार ने हादसे का रूप मानकर मामला शांत कर दिया. किसी ने शक नहीं किया कि उनके घर में बचपन की मुस्कानें बुझाने वाली कोई वही है, जिसके हाथों में वे बच्चे रोजाना खेलते थे.

अब सामने आई पूनम की मां

इस सनसनीखेज मामले के बाद अब आरोपी पूनम की मां सुनीता देवी भी सामने आईं. उनका बयान कुछ ऐसा था जिसने पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया. सुनीता देवी रोते हुए बोलीं कि यदि मेरी बेटी ने ऐसा किया है तो वह सजा भुगतेगी. पर मेरी बेटी शादी से पहले ऐसी नहीं थी. पहले तो किसी बच्चे को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? जो भी हुआ, शादी के बाद हुआ. मां का कहना है कि पूनम का स्वभाव हमेशा सामान्य रहा. कभी उसके खिलाफ किसी पड़ोसी, किसी रिश्तेदार या किसी बच्चे द्वारा कोई शिकायत नहीं आई. पूछ लो गांव वालों से, मोहल्ले से, कहीं भी से मेरी बेटी ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया. हमें समझ नहीं आ रहा वह ऐसा क्यों कर बैठी. सुनीता देवी अब भी सदमे में हैं कि उनकी बेटी चार-चार मासूमों की हत्यारिन कैसे बन सकती है. लेकिन उन्होंने न्याय को लेकर कोई ढिलाई नहीं दिखाई और साफ कहा अगर मेरी बेटी दोषी है, तो उसे भी वही सजा मिले जो कानून कहता है.

अचानक ऐसा क्या बदल गया

जांच में यह बड़ा सवाल है कि क्या पूनम अचानक किसी मानसिक बीमारी का शिकार हुई या परिवारिक तनाव, दबी भावनाएं, या कोई अदृश्य ट्रिगर उसके अंदर एक खतरनाक उबाल ला गया? पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि

क्या वह प्रसवोत्तर अवसाद (Postpartum Depression) से गुजरी? क्या उसके अंदर कोई हिंसक प्रवृत्ति धीरे-धीरे विकसित हुई? क्या वह किसी भावनात्मक टूटन या अत्यधिक तनाव में थी? हालाँकि अभी तक कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की घटनाओं में अपराध अक्सर धीरे-धीरे मन में पनपता है और अचानक भावनाओं के विस्फोट में ट्रैजेडी बनकर सामने आता है.

लोग आज भी विश्वास नहीं कर पा रहे

नौल्था गांव में लोग आज भी सदमे में हैं. कोई यह मानने को तैयार नहीं कि बच्चों के साथ सबसे सहज दिखने वाली वही महिला इतने खौफनाक अपराधों की जिम्मेदार हो सकती है. गांव की एक बुजुर्ग महिला का कहना है कि वह तो बच्चों को गोद में लेकर खेलती थी. उसके भीतर इतना अँधेरा होगा, कोई सोच भी नहीं सकता. दूसरी ओर मासूम विधि के पिता आज भी इस सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं. उनका कहना है कि हमने तो उसे बहू समझकर सम्मान दिया… किसे पता था कि वही हमारे बच्चों की दुश्मन बन जाएगी.

पुलिस कार्रवाई तेज, मेडिकल परीक्षण कराए जा रहे

पुलिस अब मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक माहौल, पड़ोसियों के बयान और घटनाओं की टाइमलाइन का विस्तृत अध्ययन कर रही है. इसके साथ-साथ आरोपी पूनम का मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी कराया जाएगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह अपराध किसी मानसिक विकार का परिणाम था या एक योजनाबद्ध सिलसिला.

