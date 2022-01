1947 के बंटवारे ने किया अलग... करतारपुर पर मुलाकात और अब पाकिस्तान जाने का वीजा

कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी. वो फोटो करतारपुर कॉरिडोर पर ली गई थी. तस्वीर में दो भाई एक दूसरे को गले लगा रहे थे जो भारत-पाकिस्तान के बंटवाने के दौरान बिछड़ गए थे. एक भाई पाकिस्तान में रह गया तो दूसरा भारत के पंजाब में पला-पढ़ा.

दरअसल पाकिस्तान में रह रहे मोहम्मद सिद्दीकी 1947 के वक्त अपने भाई हबीब सिद्दीकी उर्फ शेला से बिछड़ गए थे. वे तो फैसलाबाद में अपनी जिंदगी व्यतीत करते रह गए, लेकिन उनका भाई हबीब पंजाब के बठिंडा जिले में रहने लगा. अब दोनों ने अपने परिवार बना लिए थे और अपनी जिंदगी में व्यस्त थे. लेकिन फिर एक दिन करतारपुर कॉरिडोर पर दोनों एक दूसरे से टकराए और फिर भावुक होकर गले लग गए.

बताया गया कि पाकिस्तान स्थित YouTube चैनल पंजाबी लहर के प्रयासों की वजह से ये दोनों भाई एक दूसरे से मिल पाए. अब हबीब को पाकिस्तान जाने का वीजा दे दिया गया है. वे अपने पाकिस्तान वाले परिवार से मिल सकते हैं. नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

लिखा गया है कि आज पाकिस्तान उच्चायोग ने सिका खान को अपने भाई से मिलने के लिए वीजा दे दिया है. उनके भाई और परिवार के कुछ सदस्य पाकिस्तान में रहते हैं. दोनों भाई बंटवारे के वक्त बिछड़ गए थे और हाल ही में 74 साल बाद एक दूसरे से करतारपुर कॉरिडोर पर मिल पाए थे.

Today, Pakistan High Commission issues visa to Sika Khan to visit his brother, Muhammed Siddique and other family members in Pakistan. The two brothers separated in 1947 were recently reunited after 74 years at Kartarpur Sahib Corridor. pic.twitter.com/SAmkGmaQKT