धान की खरीद टलने पर बवाल, झज्जर में किसानों पर पानी की बौछार, पंजाब में अकाली दल एक्टिव

Paddy Procurement delay: केंद्र सरकार द्वारा धान की खरीद टालने के बाद किसानों में रोष है. दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है. पंजाब और हरियाणा के अलग-अलग इलाकों में किसानों द्वारा इस मसले पर हंगामा भी किया गया है. पंजाब में अकाली दल भी इस मुद्दे को उछाल रहा है.



हरियाणा के झज्जर में शुक्रवार को किसानों ने उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन डिप्टी सीएम उनसे बात नहीं कर रहे हैं और यहां पर दौरा कर रहे हैं. किसानों का प्रदर्शन यहां पर उग्र हुआ तो पुलिस को उनपर काबू पाने के लिए पानी की बौछार करनी पड़ी.



पंजाब में अकाली दल एक्शन में



अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल की अगुवाई में शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया गया. अकाली दल ने यहां पर FCI के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया. सुखबीर बादल ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार अपनी कुर्सी की लड़ाई में लगी हुई है और इसी वजह से पंजाब की मंडियों में फसल खरीद के इंतजाम नहीं है. केंद्र सरकार से फसल ना खरीदने का निर्देश भी पंजाब सरकार के द्वारा जान-बूझकर करवाया गया है.



"Fifteen people have been allowed to protest peacefully," says Jhajjar DC Shyam Lal Poonia in view of protest against Deputy CM Dushyant Chautala's programme in Jhajjar pic.twitter.com/xCbjCitMl2