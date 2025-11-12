ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस: अभिनेता प्रकाश राज से SIT ने की पूछताछ, बोले- सट्टा शुरू होने से पहले किया था ऐड

और पढ़ें

अभिनेता प्रकाश राज से बुधवार को तेलंगाना सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने पूछताछ की. यह पूछताछ एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के प्रचार से जुड़े मामले में की गई. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रकाश राज बुधवार को हैदराबाद स्थित SIT कार्यालय पहुंचे, जहां अधिकारियों ने उनसे करीब एक घंटे तक सवाल-जवाब किए.

तेलंगाना सरकार ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों को रोकने और ऐसे मामलों की विस्तृत जांच के लिए CID के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की निगरानी में SIT का गठन किया था.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पूछताछ के बाद मीडिया से बातचीत में प्रकाश राज ने कहा कि उन्होंने 2016 में एक ऐप का विज्ञापन किया था, लेकिन उस समय ऐप पर सट्टेबाजी की शुरुआत नहीं हुई थी. प्रकाश राज ने कहा, “मैंने जब देखा कि उस ऐप पर बाद में सट्टा शुरू हो गया है, तो मैंने खुद को उससे अलग कर लिया. मैंने भुगतान भी स्वीकार नहीं किया. उस समय हमें लगा था कि यह एक गेम है, लेकिन बाद में समझ आया कि यह सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म बन गया है."

अभिनेता ने यह भी बताया कि वह पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समक्ष भी इस मामले में पेश हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें CID ने बुलाया क्योंकि किसी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी.

प्रकाश राज ने कहा, “मैंने SIT को सारे विवरण दिए. उन्होंने पूछा कि क्या मैं किसी और सट्टेबाजी कंपनी के लिए भी काम कर चुका हूं, तो मैंने साफ मना किया. मैंने यह भी कहा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी गलत है और इससे कई युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है.”

अभिनेता ने युवाओं से अपील की कि वे कड़ी मेहनत से कमाई करें और ऑनलाइन सट्टेबाजी जैसे प्रलोभनों से दूर रहें.

गौरतलब है कि तेलंगाना गेमिंग एक्ट, 2017 के तहत राज्य में सभी तरह की ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध है. मार्च 2025 में कई गैरकानूनी सट्टा ऐप्स और उनके प्रमोटरों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे. शिकायतों के अनुसार, ये ऐप युवाओं को आसान पैसे का लालच देकर आर्थिक और मानसिक रूप से तबाह कर रहे थे.

इन मामलों में कई फिल्म अभिनेताओं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ऐप कंपनियों के संचालकों पर तेलंगाना गेमिंग एक्ट, IT एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं. प्रकाश राज इससे पहले जुलाई 2025 में भी ED के समक्ष पेश हुए थे, जब एजेंसी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में पूछताछ की थी.

