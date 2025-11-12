scorecardresearch
 

Feedback

ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस: अभिनेता प्रकाश राज से SIT ने की पूछताछ, बोले- सट्टा शुरू होने से पहले किया था ऐड

तेलंगाना गेमिंग एक्ट, 2017 के तहत राज्य में सभी तरह की ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध है. मार्च 2025 में कई गैरकानूनी सट्टा ऐप्स और उनके प्रमोटरों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे.

Advertisement
X
प्रकाश राज ने बताया कि उन्होंने 2016 में एक ऐप का विज्ञापन किया था (File Photo- ITG)
प्रकाश राज ने बताया कि उन्होंने 2016 में एक ऐप का विज्ञापन किया था (File Photo- ITG)

अभिनेता प्रकाश राज से बुधवार को तेलंगाना सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने पूछताछ की. यह पूछताछ एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के प्रचार से जुड़े मामले में की गई. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रकाश राज बुधवार को हैदराबाद स्थित SIT कार्यालय पहुंचे, जहां अधिकारियों ने उनसे करीब एक घंटे तक सवाल-जवाब किए.

तेलंगाना सरकार ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों को रोकने और ऐसे मामलों की विस्तृत जांच के लिए CID के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की निगरानी में SIT का गठन किया था.

सम्बंधित ख़बरें

BJP MPs got angry after seeing Medha Patekar in the parliamentary committee meeting
संसदीय समिति की बैठक में मेधा पाटकर को देख भड़के BJP सांसद, ‘देशद्रोही’ बताकर किया वॉकआउट 
Prakash Raj,Fawad Khan Movie Abir Gulal
'अबीर गुलाल' को प्रकाश राज का मिला सपोर्ट, बोले- रिलीज करो 
prakash raj
बचपन में देखी गरीबी, मां को बदलना पड़ा धर्म... कैसे ये 'सिंघम' एक्टर बना करोड़पति स्टार? 
'जन सेना अब भजन सेना', पवन कल्याण पर प्रकाश राज का तंज 
amitabh voice dubbed by AI
32 साल बाद 'वेट्टैयन' में रजनीकांत संग करेंगे काम, AI से हुई अमिताभ की आवाज डब 

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पूछताछ के बाद मीडिया से बातचीत में प्रकाश राज ने कहा कि उन्होंने 2016 में एक ऐप का विज्ञापन किया था, लेकिन उस समय ऐप पर सट्टेबाजी की शुरुआत नहीं हुई थी. प्रकाश राज ने कहा, “मैंने जब देखा कि उस ऐप पर बाद में सट्टा शुरू हो गया है, तो मैंने खुद को उससे अलग कर लिया. मैंने भुगतान भी स्वीकार नहीं किया. उस समय हमें लगा था कि यह एक गेम है, लेकिन बाद में समझ आया कि यह सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म बन गया है."

Advertisement

अभिनेता ने यह भी बताया कि वह पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समक्ष भी इस मामले में पेश हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें CID ने बुलाया क्योंकि किसी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी.

प्रकाश राज ने कहा, “मैंने SIT को सारे विवरण दिए. उन्होंने पूछा कि क्या मैं किसी और सट्टेबाजी कंपनी के लिए भी काम कर चुका हूं, तो मैंने साफ मना किया. मैंने यह भी कहा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी गलत है और इससे कई युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है.”

अभिनेता ने युवाओं से अपील की कि वे कड़ी मेहनत से कमाई करें और ऑनलाइन सट्टेबाजी जैसे प्रलोभनों से दूर रहें.

गौरतलब है कि तेलंगाना गेमिंग एक्ट, 2017 के तहत राज्य में सभी तरह की ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध है. मार्च 2025 में कई गैरकानूनी सट्टा ऐप्स और उनके प्रमोटरों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे. शिकायतों के अनुसार, ये ऐप युवाओं को आसान पैसे का लालच देकर आर्थिक और मानसिक रूप से तबाह कर रहे थे.

इन मामलों में कई फिल्म अभिनेताओं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ऐप कंपनियों के संचालकों पर तेलंगाना गेमिंग एक्ट, IT एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं. प्रकाश राज इससे पहले जुलाई 2025 में भी ED के समक्ष पेश हुए थे, जब एजेंसी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में पूछताछ की थी.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement