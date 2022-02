Hijab Row: उमर अब्दुल्ला बोले- 'देश में मुसलमानों के लिए नफरत 'सामान्य'...', ओवैसी ने भी साधा PM पर निशाना

Karnataka Hijab controversy: कर्नाटक में हिजाब का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. इसे लेकर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने PM मोदी पर निशाना साधा है. वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने भी आरोप लगाया कि देश में मुसलमानों के लिए नफरत अब "सामान्य" हो गई है. साथ ही कहा कि कर्नाटक में 'हिजाब' के विरोध के रूप में यह बढ़ती जा रही है.

AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि PM मोदी दो बार संसद में बोल चुके हैं. लेकिन उन्होंने कर्नाटक की स्थिति के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है. उनकी चुप्पी क्या जाहिर कर रही है. क्या यही है उनका बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान.

@pmo The PM has spoken twice since in Parliament but, amidst his political tirade, could not find a word to speak about the situation in Karnataka. What does his silence tell us? Is this his Beti bachao, beti padhao?