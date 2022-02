Karnataka School College Closed: कर्नाटक में हिजाब को लेकर जारी विवाद के चलते अब स्‍कूल-कॉलेज 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं. मुख्‍यमंत्री बसवराज बोम्‍मई ने जानकारी दी कि जारी विवाद को देखते हुए अगले 3 दिनों के लिए शैक्षणिक संस्‍थानों को बंद करने का फैसला किया है. उन्‍होंने सभी स्‍टूडेंट्स, टीचर्स और स्‍कूल-कॉलेज मैनेजमेंट से शांति बनाए रखने की भी अपील की है.

कर्नाटक के कई जिलों के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है. यह विवाद पिछले महीने जनवरी में तब शुरू हुआ था, जब उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी. विवाद इस बात को लेकर था कि कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी पहनकर आ गई थीं.

उस विवाद के बाद से ही दूसरे कॉलेजों में भी हिजाब को लेकर बवाल शुरू हो गया, जिसके चलते कई जगहों पर पढ़ाई प्रभावित हो रही है और मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है. एक तरफ मुस्लिम छात्राएं स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहन अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई छात्र भगवा स्कार्फ पहन अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं. मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया.

I appeal to all the students, teachers and management of schools and colleges as well as people of karnataka to maintain peace and harmony. I have ordered closure of all high schools and colleges for next three days. All concerned are requested to cooperate.