एकतरफा प्रेम करता था युवक, लड़की के पिता ने डांटा तो रेत दिया गला

ओडिशा के भद्रक में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. यहां एक युवक ने एक नाबालिग छात्रा के पिता का गला रेतकर हत्या की कोशिश की. आरोपी की पहचान आलोक बेहेरा के रूप में हुई है, जो बरनतुआ पंचायत के विष्णुबिंधा गांव का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि यह हमला आरोपी के एकतरफा प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है.

पिता ने लगाई थी युवक को डांट

जानकारी के अनुसार, आलोक बेहेरा पिछले कई महीनों से कक्षा नौ में पढ़ने वाली एक लड़की को परेशान कर रहा था. मंगलवार को वह लड़की की ट्यूशन क्लास में पहुंचा और उससे प्रेम प्रस्ताव रखा. छात्रा ने जब उसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया, तो उसी वक्त ट्यूशन सेंटर पर अपनी बेटी को लेने आए राजेंद्र राउत (लड़की के पिता) ने आरोपी को डांटा और चेतावनी दी. दोनों के बीच काफी बहस और झगड़ा हुआ, जिसके बाद आलोक वहां से भाग गया.

कुछ ही घंटे बाद आरोपी आलोक बेहेरा राजेंद्र राउत के घर पहुंचा और उन पर चाकू से हमला कर दिया. आरोप है कि उसने राजेंद्र का गला रेतने की कोशिश की और मौके से फरार हो गया. वारदात के बाद उसने अपनी बाइक घर के पास छोड़ दी और भाग निकला.

युवती के पिता की हालत गंभीर

राजेंद्र राउत की चीखें सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ हालत में उन्हें बसुदेवपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. बसुदेवपुर थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने कहा कि यह घटना एकतरफा प्रेम प्रसंग से उपजी हिंसा का मामला प्रतीत होती है.

यह घटना समाज में बढ़ती एकतरफा मानसिकता और नाबालिग लड़कियों पर हो रहे उत्पीड़न की एक गंभीर मिसाल है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे मामलों में तत्काल शिकायत करें ताकि अपराधियों को समय रहते रोका जा सके.

