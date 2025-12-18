scorecardresearch
 
ओबेरॉय राजगढ़ LTI के Top-15  लग्जरी होटलों की लिस्ट में, भारत का ऐसा इकलौता होटल

लग्जरी ट्रैवल इंटेलिजेंस (LTI) ने साल 2025 के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नए लग्जरी होटलों की लिस्ट जारी की है. इस प्रतिष्ठित लिस्ट में मध्य प्रदेश का 'द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस' जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय होटल है. ये ऐतिहासिक महल अब आधुनिक लग्जरी और शाही विरासत का बेजोड़ संगम बन चुका है.

ओबेरॉय राजगढ़ ने LTI के टॉप-15 लग्जरी होटलों की लिस्ट में बनाई जगह. (photo: ITG)
लक्जरी ट्रैवल इंटेलिजेंस (LTI) ने 2025 के दुनिया के बेस्ट न्यू लग्जरी होटलों की सूची जारी की है, जिसमें मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस को 11वां स्थान मिला है. ये 350 साल पुराना महाराजा का पैलेस है, जिसे ओबेरॉय ग्रुप ने सावधानीपूर्वक रिस्टोर कर 66 एलिगेंट रूम्स और सूट्स के साथ एक लग्जरी होटल में तब्दील किया है. होटल की रैंकिंग आलीशान सुविधाओं और बेहतरीन कस्टमर सर्विस पर आधारित है. इस सूची में लंदन का द चांसरी रोजवुड नंबर-1 पर है, जबकि केन्या, थाईलैंड, इटली और अन्य देशों के प्रतिष्ठित होटल भी शामिल हैं.

द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस को 66 एलिगेंट रूम्स और सूट्स के साथ 70 एकड़ के साइट पर मूल फीचर्स, स्ट्रक्चर्स और फ्लोरा को संरक्षित रखने के लिए सराहा गया है. ये मध्य प्रदेश के मानगढ़ हिल्स में स्थित है और पन्ना नेशनल पार्क के नजदीक है.

बता दें कि मध्य प्रदेश की मानगढ़ पहाड़ियों में स्थित इस महल का इतिहास साढ़े तीन सौ साल पुराना है. इसे एक भारतीय महाराजा ने बनवाया था, जिसे अब ओबेरॉय ग्रुप ने 66 शानदार कमरों और सुइट्स वाले लग्जरी होटल में बदल दिया है. इस 70 एकड़ के परिसर के हर हिस्से को बहुत सावधानी से पुनर्जीवित किया गया है.

वहीं, जीर्णोद्धार के दौरान यहां की मूल विशेषताओं, पुरानी संरचनाओं और पेड़-पौधों का पूरा ध्यान रखा गया है. यही कारण है कि ये होटल शाही विरासत के साथ आधुनिक सुख-सुविधाओं का एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है.

रोजवुड का दबदबा

इस लिस्ट में नंबर-1 पर लंदन का द चांसरी रोजवुड है, जिसे वर्ल्ड्स बेस्ट न्यू लग्जरी होटल 2025 का खिताब मिला. ये ऑल-सूट प्रॉपर्टी है, जिसमें 8 रेस्टोरेंट्स, बार और बड़ा असाया स्पा है. रोजवुड ब्रांड ने तीन होटल इस साल लिस्ट में जगह बनाई है.

अन्य प्रमुख होटल्स

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर केन्या का '&Beyond सुइयां लॉज' रहा, जबकि तीसरे स्थान पर थाईलैंड का 'अमन बैंकॉक' है. फ्लोरेंस (इटली) का 'कोलेजियो अल्ला क्वेरचे' चौथे और रोम का 'ओरिएंट एक्सप्रेस ला मिनर्वा' ने पांचवें पायदान हासिल किया है. ये सभी होटल अपनी बेहतरीन वास्तुकला और विशिष्ट सेवाओं के लिए दुनिया भर में पहचाने जा रहे हैं.

प्रतिष्टित लिस्ट में न्यूयॉर्क का 'फाइना' छठे और दुबई का 'जुमेराह मारसा अल अरब' सातवें स्थान पर है. वियना का 'मंदारिन ओरिएंटल' आठवें, दक्षिण अफ्रीका का 'फ्यू एंड फार लुवोंडो' नौवें और मिलान का 'द रोक्को फोर्ट कार्लटन' दसवें स्थान पर रहा. ग्यारहवें नंबर पर भारत के ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस के बाद 12वीं रैंक 'रोजवुड कोरचेवेल' को मिली है.

इसके अलावा न्यूयॉर्क का 'द ट्वेंटी टू', मेक्सिको का 'रोजवुड मंदारिना' और कोस्टा रिका का 'नेकाजुई रिट्ज-कार्लटन' भी इस प्रतिष्ठित टॉप-15 सूची में अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं.

