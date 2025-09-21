scorecardresearch
 

'टैक्स छूट और GST सुधार से मिलेगा फायदा', AajTak के निर्माण भारत समिट में बोले दिल्ली के मंत्री आशीष सूद

आजतक के निर्माण भारत समिट के ‘बदल रहा है भारत’ सत्र में देश के विभिन्न राज्यों के मंत्री शामिल हुए और आर्थिक-सामाजिक सुधारों पर चर्चा की. दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने प्रधानमंत्री मोदी के ‘नागरिक देवो भवः’ दृष्टिकोण, जीएसटी सुधार और 12 लाख तक आय पर टैक्स छूट को सराहा.

आशीष सूद ने भारत समिट में पीएम मोदी के दृष्टिकोण और GST सुधार की सराहना की (Photo: ITG)
आजतक के निर्माण भारत समिट के सत्र 'बदल रहा है भारत' में दिल्ली के विकास शहरी मंत्री आशीष सूद, उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा और राजस्थान के जल संसाधन योजना मंत्री सुरेश सिंह रावत शामिल हुए.

दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने ‘नागरिक देवो भवः’ की महत्ता को दोहराया.

आशीष ने कहा कि जीएसटी सुधार से दरों में कमी आ रही है. उन्होंने बताया कि दिल्ली जैसे मिडिल क्लास राज्यों में, जहां सर्विस सेक्टर का महत्व ज्यादा है, 12 लाख तक की इनकम टैक्स छूट पहले से लागू है. इस छूट को डबल बोनस की तरह दिवाली पर दिल्ली वासियों को दिया गया है.

सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने दो तरह के जीएसटी सुधारों को लागू किया. पहला और दूसरा, जिसे सर्वसम्मति तरीके से पास किया गया. उन्होंने जोर दिया कि राज्य और केंद्र मिलकर ही आगे बढ़ेंगे, तभी भारत आगे बढ़ेगा.

यह देश के फेडरल सिस्टम को मजबूत करने और राज्यों को साथ लेने का आह्वान भी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीएसटी सुधार में टीम इंडिया की भावना को भी स्पष्ट रूप से दर्शाया है.

उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए रिफॉर्म्स पूरे देश के लिए लाभकारी होंगे. उत्तर प्रदेश भी इसका हिस्सा है और सभी राज्यों को इसका समान लाभ मिलेगा. इन सुधारों से उपभोक्ता, व्यापारी और निर्यातक सभी को फायदा होगा. व्यापार बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.'

सुनील ने कहा कि जब ये सभी बदलाव होंगे, तो देश की तरक्की और उन्नति होगी. अगर इसे व्यापक रूप से देखा जाए, तो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प में यह एक महत्वपूर्ण कदम है. इस दिशा में आगे बढ़कर देश और उत्तर प्रदेश दोनों मजबूत होंगे.

राजस्थान के जल संसाधन योजना मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि अतिथि देवो भव: और नागरिक देवो भव: की तरह राजस्थान में एक नारा है - पधारो म्हारे देश. 

उन्होंने बताया कि राजस्थान का यह नारा है और राज्य में पर्यटन का अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है. राज्य की आर्थिक व्यवस्था में पर्यटन एक महत्वपूर्ण आधार है.

सुरेश सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार और होटल टैक्स में बदलाव से राजस्थान के होटल उद्योग को लाभ मिलेगा. इसके अलावा, राज्य के लघु उद्योगों को भी फायदा होगा.

मंत्री सुरेश ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का गरीब कल्याण का नारा आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा. कई चीज़ें अब सस्ती होंगी और इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा.

---- समाप्त ----
