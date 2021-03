महाराष्ट्र में जारी घमासान के बीच दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलीं NCP नेता सुप्रिया सुले

महाराष्ट्र की राजनीति में बीते कुछ दिनों से लगातार उठापटक जारी है. ‘100 करोड़ की वसूली’ के दावों को लेकर राज्य सरकार घिरी हुई है, इस बीच सरकार के सहयोगियों के बयान भी सुर्खियां बटोर रहे हैं. इस सभी संकट के बीच बीते दिन एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है.



सुप्रिया सुले ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी और सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा किया.

Thank you so much Hon. Mrs. Sonia Gandhi Ji for your valuable guidance. It’s always such pleasure interacting with you.