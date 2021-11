नवाब मलिक के ट्वीट 'बम'...आर्यन केस से शुरू हुई लड़ाई पहले वानखेड़े फिर अमृता फडणवीस तक आई

क्रूज ड्रग्स केस (Cuise Drug Case) जिसमें एक महीने पहले (2 अक्टूबर) शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, वह लड़ाई समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) से होते हुए अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई है. नवाब मलिक (Nawab Malik) ने अब देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) और उनकी पत्नी संग एक ड्रग्स तस्कर की फोटो ट्वीट की, जिसपर देवेंद्र फडणवीस ने उनके रिश्ते अंडरवर्ल्ड से बता दिए.

नवाब मलिक की बात करें तो उन्होंने ही पहले इस पूरे ड्रग्स छापेमारी केस को फर्जी बताया था. मलिक ने पहले समीर वानखेड़े पर फिल्मी सितारों से उगाही का आरोप लगाया, फिर उनके धर्म पर सवाल खड़े किए. अब उन्होंने फडणवीस और उनकी पत्नी को इस केस में घसीटा है.

बता दें कि 2 अक्टूबर को नॉर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने Cordelia क्रूज पर छापेमारी की. यह मुंबई से गोवा जा रहा था. पार्टी शुरू होने से पहले ही छापेमारी के बाद 8 लोगों को पकड़ लिया गया था. इसमें आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी गिरफ्तार किया गया था.

नवाब मलिक ने छापेमारी को बताया था फर्जी

ड्रग्स केस पर NCB की कार्रवाई जारी थी कि इसी बीच नवाब मलिक ने ट्वीट 'बम' दागने शुरू कर दिए. ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने NCB को घेरा. नवाब मलिक ने कहा कि NCB ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके दामाद समीर खान को फर्जी ड्रग्स केस में फंसाया था और अब उसी तरह आर्यन खान और बाकी लोगों को इस ताजा मामले में घसीटा जा रहा है.

