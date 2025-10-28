चेन्नई में मासूम पर आवारा कुत्तों का अटैक, मां ने खुद पर झेला हमले का दर्द, CCTV में कैद हुई दिल दहला देने वाली घटना

चेन्नई से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपनी छोटी बेटी को आवारा कुत्तों के झुंड से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी. पूरी घटना पास के एक CCTV कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

घटना पूनमल्ली के महालक्ष्मी नगर इलाके की है. जानकारी के मुताबिक, यासमीन नाम की महिला अपनी पांच साल की बेटी समीरा के साथ सड़क पर जा रही थी. तभी अचानक दो आवारा कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुत्ते छोटी बच्ची पर टूट पड़े और उसे खींचने की कोशिश करने लगे.

समीरा के गिरते ही कुत्ते उसे काटने लगे, जिसके बाद मां यासमीन ने बिना किसी डर के बेटी को बचाने की कोशिश की. इस दौरान यासमीन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और बच्ची को कुत्तों के चंगुल से बाहर निकाला, लेकिन वह खुद बुरी तरह घायल हो गईं. स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि यासमीन को गंभीर काटने के निशान आए हैं.

उन्हें फिलहाल किलपौक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इलाके के लोगों ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से आवारा कुत्तों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन नगर निगम ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. उन्होंने प्रशासन से इलाके में स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. फिलहाल पुलिस और नगर निगम के अधिकारी वीडियो की जांच कर रहे हैं और इलाके में निगरानी बढ़ाने की बात कही गई है.

