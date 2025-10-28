scorecardresearch
 

Feedback

चेन्नई में मासूम पर आवारा कुत्तों का अटैक, मां ने खुद पर झेला हमले का दर्द, CCTV में कैद हुई दिल दहला देने वाली घटना

चेन्नई के पूनमल्ली इलाके में मां-बेटी पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया. पांच वर्षीय समीरा को बचाने के लिए मां यासमीन ने खुद को ढाल बना लिया. हमले में यासमीन गंभीर रूप से घायल हुईं और उन्हें किलपौक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पूरी घटना CCTV में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

Advertisement
X
मां अस्पताल में भर्ती.(Photo: Screengrab)
मां अस्पताल में भर्ती.(Photo: Screengrab)

चेन्नई से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपनी छोटी बेटी को आवारा कुत्तों के झुंड से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी. पूरी घटना पास के एक CCTV कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

घटना पूनमल्ली के महालक्ष्मी नगर इलाके की है. जानकारी के मुताबिक, यासमीन नाम की महिला अपनी पांच साल की बेटी समीरा के साथ सड़क पर जा रही थी. तभी अचानक दो आवारा कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुत्ते छोटी बच्ची पर टूट पड़े और उसे खींचने की कोशिश करने लगे.

यह भी पढ़ें: 'लोहे की रॉड से पीट-पीटकर मार डाला', चेन्नई के पुलिस क्वार्टर में कुत्तों पर बर्बरता का आरोप

सम्बंधित ख़बरें

Vijay TVK
करूर भगदड़ मामला: एक्टर विजय ने पीड़ित परिवारों से की 'सीक्रेट' मुलाकात 
चेन्नई ने दिल्ली-एनसीआर को पछाड़ा
इस शहर में लोग खूब खरीद रहे हैं किफायती घर, नोएडा-कोलकाता भी पीछे 
crime scene
शक में पत्नी का मर्डर, पति ने ड्रम में लाश भरकर दफना दिया कब्रिस्तान में  
chennai animal abuse
'लोहे की रॉड से पीट-पीटकर मार डाला', पुलिस क्वार्टर में कुत्तों पर बर्बरता का आरोप 
फ्लाइट में महिला से छेड़छाड़. (Photo: Representational )
सोते समय गलत तरीके से छूने लगा यात्री, चेन्नई से हैदराबाद जा रही फ्लाइट में 38 वर्षीय महिला से छेड़छाड़ 

समीरा के गिरते ही कुत्ते उसे काटने लगे, जिसके बाद मां यासमीन ने बिना किसी डर के बेटी को बचाने की कोशिश की. इस दौरान यासमीन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और बच्ची को कुत्तों के चंगुल से बाहर निकाला, लेकिन वह खुद बुरी तरह घायल हो गईं. स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि यासमीन को गंभीर काटने के निशान आए हैं.

Advertisement

देखें वीडियो...

उन्हें फिलहाल किलपौक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इलाके के लोगों ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से आवारा कुत्तों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन नगर निगम ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. उन्होंने प्रशासन से इलाके में स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. फिलहाल पुलिस और नगर निगम के अधिकारी वीडियो की जांच कर रहे हैं और इलाके में निगरानी बढ़ाने की बात कही गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Mokama Election
    Buxar Election
    Alinagar MLA
    Advertisement