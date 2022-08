पहाड़ों पर बारिश-बाढ़ और भूस्खलन, नदियों में उफान, चंबा में बहा रेल पुल- मंडी में फटा बादल

Rainfall and Flood Updates: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश आफत बनकर बरस रही है. हिमाचल के मंडी जिले में भारी बारिश (Heavy Rains) के कारण अचानक से आई बाढ़ (Flood) से स्थिति बिगड़ गई है. वहीं, भूस्खलन के कारण चंबा, धर्मशाला समेत कई इलाकों में यातायात प्रभावित है. हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हाहाकार मचा है. दोनों पहाड़ी राज्यों के कई शहरों में भारी बारिश के कारण हालात बेकाबू हैं.

वहीं, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन ने सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार को थाम दिया है. जबकि कई नदियां उफान पर हैं. बेकाबू बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है. हिमाचल प्रदेश के चंबा में रेलवे पुल ढह गया तो वहीं, मंडी में बादल फटा है. भारी बारिश के बीच देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में भी बादल फटने की खबर है.

हिमाचल में भारी बारिश के बीच अचानक आई बाढ़ और कई जगहों पर भूस्खलन के कारण मंडी जिले की कई सड़कें अवरुद्ध हैं. बल्ह, सदर, थुनाग, मंडी और लामाथच में अचानक आई बाढ़ के बाद घरों और दुकानों में पानी घुसने से काफी नुकसान हुआ है. हिमाचल में बारिश और भूस्खलन की घटनाओं में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है. एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रबंधन बल को अलर्ट किया गया है. मंडी के कुछ इलाकों में लोग फंस गए हैं, वहां एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं.

उफनती नदी में फंसा युवक, SDRF ने रेस्क्यू कर बचाई जान

देहरादून के थानो-रायपुर रोड के बीच में पुल टूट गया. जिसमें एक व्यक्ति के फंसे होने की खबर एसडीआरएफ टीम को मिली तो तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर सकुशल रेस्क्यू किया गया.

उत्तराखंड के देहरादून में लगातार बारिश से हालात खराब हैं. हाल ये है कि जौलीग्रांट हवाई अड्डे तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है. एयरपोर्ट की सड़क पर नदी जैसा नजारा है. इसके अलावा टापकेश्वर महादेव मंदिर के पास बाढ़ जैसे हालात हैं. सड़कों पर पानी लबालब है. टोंस नदी में उफान से कई इलाकों में खतरा पैदा हो गया है. टापकेश्वर मंदिर के पास सड़कों पर सैलाब है. नदी का पानी मंदिर परिसर के अंदर तक हिलोरे मार रहा है.

नदी के तेज बहाव में पंजाब और हिमाचल के बीच इकलौता रेल लिंक भी ढह गया है. चक्की नदी में पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि अंग्रेजों के जमाने का ये पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया.

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है. IMD ने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है. वहीं, देहरादून समेत उत्तराखंड के कई जिलों में भी बारिश का सिलसिला अभी नहीं थमेगा.

हरिद्वार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा

हरिद्वार में गंगा नदीं खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. खतरे का निशान 294 मीटर पर है और गंगा नदी 294.05 मीटर पर बह रही है. वाराणसी में भी गंगा उफान पर है. गंगा नदी का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है.