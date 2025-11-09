scorecardresearch
 

Feedback

'क्या हमें ब्रिटिश सरकार से रजिस्टर कराना चाहिए था?', RSS के रजिस्ट्रेशन पर बोले मोहन भागवत

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बेंगलुरु में कहा कि आजादी के बाद सरकार ने संघ का पंजीकरण अनिवार्य नहीं किया था. उन्होंने पूछा, "क्या हमें ब्रिटिश सरकार से रजिस्टर कराना चाहिए था?" वहीं कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने आरएसएस की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए उसके चंदे और सुरक्षा विशेषाधिकारों पर जवाब मांगा है.

Advertisement
X
RSS के रजिस्ट्रेशन को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए जाते हैं. (File Photo)
RSS के रजिस्ट्रेशन को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए जाते हैं. (File Photo)

बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने संगठन के पंजीकरण को लेकर चल रही बहस पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी. क्या हमें ब्रिटिश सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था? आजादी के बाद भी सरकार ने इसे अनिवार्य नहीं किया." उन्होंने कहा कि संघ पर तीन बार प्रतिबंध लगाया गया, 'अगर हम अस्तित्व में नहीं होते, तो सरकार हमें किस आधार पर प्रतिबंधित करती?"

मोहन भागवत ने कहा कि संघ को लेकर बार-बार एक ही सवाल पूछे जाते हैं. उन्होंने कहा, "हम हर सवाल का जवाब देते हैं, फिर भी वही प्रश्न दोहराए जाते हैं. आलोचना से हमें केवल प्रसिद्धि मिलती है - कर्नाटक में यह सबके सामने है. कुछ लोग समझना नहीं चाहते, बस लगातार हमें कोसते रहते हैं."

यह भी पढ़ें: 'सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र, सनातन की प्रगति भारत की प्रगति', बेंगलुरु में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत

सम्बंधित ख़बरें

RSS chief Mohan Bhagwat said in a program in Bengaluru that there is no non-Hindu in India, everyone is a descendant of the same ancestor
'सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र, सनातन की प्रगति भारत की प्रगति', बेंगलुरु में बोले मोहन भागवत 
Society runs on sensitivity: Mohan Bhagwat
'समाज केवल कानून से नहीं, संवेदना...', बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत 
मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे थे मोहन भागवत
'संकटग्रस्त दुनिया समाधान के लिए भारत की तरफ देख रही...', बोले मोहन भागवत 
Mohan Bhagwat
जबलपुर पहुंचे RSS चीफ मोहन भागवत, अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में करेंगे शिरकत 
Mohan Bhagwat
प्राचीन भारतीयों ने संस्कृति का प्रचार किया, धर्मांतरण नहीं किया, बोले मोहन भागवत 

भागवत की यह टिप्पणी उस समय आई है जब कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने आरएसएस के खिलाफ एक नया विवाद छेड़ दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आरएसएस ने खुद माना है कि वह एक पंजीकृत संस्था नहीं है. 

एनजीओ की तरह पंजीकरण क्यों नहीं कराता संघ- खड़गे

Advertisement

प्रियंक खड़गे ने कहा, "अगर संघ सचमुच राष्ट्रसेवा करता है, तो वह अन्य पारदर्शी एनजीओ की तरह पंजीकरण क्यों नहीं कराता?" उन्होंने यह भी पूछा कि आरएसएस को मिलने वाला चंदा कहां से आता है और दानदाताओं की सूची क्यों सार्वजनिक नहीं की जाती. उन्होंने सवाल उठाया कि "एक अपंजीकृत संगठन के प्रमुख को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसी 'एडवांस्ड सिक्योरिटी लायजन' सुरक्षा क्यों दी जाती है?"

यह भी पढ़ें: 'संकटग्रस्त दुनिया समाधान के लिए भारत की तरफ देख रही...', बोले मोहन भागवत

सिद्धारमैया सरकार से आरएसएस पर बैन की मांग

कुछ सप्ताह पहले प्रियंक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से आग्रह किया था कि सरकारी परिसरों और सहायता प्राप्त संस्थानों में आरएसएस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए, यह आरोप लगाते हुए कि शाखा युवाओं में "नकारात्मक विचार" फैलाती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement