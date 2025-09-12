यात्रियों के लिए खुशखबरी! अब एक ही ऐप से मिलेंगे नोएडा-दिल्ली मेट्रो के टिकट

दिल्ली-नोएडा में मेट्रो से सफर करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है. मेट्रो यात्री अब एक ही ऐप से दोनों मेट्रो के टिकट खरीद सकेंगे. नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (NMRC) ने नोएडा और दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में सिंगल क्यूआर टिकटिंग सुविधा शुरू की है, इससे यात्रियों को एक ही ऐप के जरिए टिकट बुक करने की सुविधा मिलेगी.

दरअसल, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (NMRC) और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने मिलकर यह फैसला लिया है कि अब एक ही ऐप से दोनों मेट्रो का QR टिकट खरीदा जा सकेगा. NMRC के ऐप पर भी दिल्ली मेट्रो का टिकट और DMRC के सारथी ऐप पर भी नोएडा मेट्रो का टिकट मिलेगा.

NMRC के एमडी लोकेश एम ने बताया कि यात्री नोएडा-दिल्ली मेट्रो में एक ही क्यूआर कोड से यात्रा कर सकेंगे. ऐप के जरिए QR टिकट नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड और UPI के जरिए खरीदे जा सकेंगे.

बता दें कि नोएडा मेट्रो सेक्टर 51 से लेकर ग्रेटर नोएडा डिपो तक जाती है. वहीं, दिल्ली-ग्रेटर नोएडा जाने वाले यात्रियों को DMRC की ब्लू लाइन सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन से उतरकर NMRC की एक्वा लाइन सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से मेट्रो चेंज करनी पड़ती है, जिसके लिए यात्रियों को अलग से टिकट खरीदना पड़ता था.

गौरतलब है कि दिल्ली मेट्रो में सफर करने के लिए DMRC के सारथी ऐप से टिकट खरीदना पड़ता था तो वहीं, नोएडा मेट्रो में सफर करने के लिए NMRC के ऐप से टिकट लेना पड़ता था. अब टिकट खरीदने के लिए अलग-अलग ऐप की जरूरत नहीं है.

