Weather Forecast: दिल्ली में वीकेंड पर बारिश की संभावना, इन 14 राज्यों में भी बदलेगा मौसम

उत्तर-पूर्वी अरब सागर और इससे सटे गुजरात के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. वहीं, उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में मौसम उमस भरा है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक अगले 3-4 दिन में देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है. मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि ओडिशा, कर्नाटक और केरल में 19-20 सितंबर के दौरान भारी बारिश हो सकती है.

वहीं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और केरल में अगले 3 दिनों में भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तेलंगाना में अगले 12 घंटे में बारिश होने की संभावना है.

♦Moderate thunderstorm with lightning very likely at isolated places over West Madhya Pradesh, Vidarbha, Bihar, Gangetic West Bengal, Arunachal Pradesh, Assam & Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura, Madhya Maharashtra, Marathwada, Coastal Andhra Pradesh & Yanam,



उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश

उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में पिछले 2 दिनों से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 16 सितंबर को मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, चंदौसी और आस-पास के इलाकों में अगले कुछ घंटों में बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ बिजली चमकने और बादल गरजने की घटनाएं हुई हैं. विभाग के अनुसार बुधवार को यूपी के कुछ इलाकों में बारिश होने का अनुमान है.

