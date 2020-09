Weather Update: यूपी के कई जिलों में बारिश की उम्मीद, बिहार समेत इन राज्यों में 12 घंटे में बदलेगा मौसम

बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी-मध्य हिस्सों पर और आंध्र प्रदेश के तटों के करीब निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. जबकि अरब सागर के उत्तर-पूर्वी भागों और इससे सटे गुजरात के तटों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. मौसम विभाग ने पश्चिम मध्य प्रदेश, तेलंगाना, रायसीना और अरुणाचल प्रदेश में अगले 12 घंटे के दौरान बारिश (Rain) होने की संभावना जताई है.

मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार कर्नाटक और केरल में 18 सितंबर को बारिश होने की उम्मीद है जबकि तेलंगाना में आज यानी 14 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और कर्नाटक एवं केरल के अधिकतर इलाकों में 18 सितंबर को गरज और बिजली के साथ बारिश होने की संभावना है.

and over Coastal Karnataka and Kerala & Mahe on 18th September. Isolated extremely heavy falls also likely over Telengana today, the 14th September, 2020.

Moderate thunderstorm with lightning very likely at isolated places over Uttarakhand, Bihar, East Uttar Pradesh

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और हरिणाया के कुछ इलाकों में अगले कुछ घंटों में हल्की बारिश हो सकती है. बल्लभगढ़, गौतमबुद्ध नगर, मथुरा, मेरठ, संभल, चांदपुर, बिजनौर, हस्तीनापुर, पलवल और सियाना में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है.

Thunderstorm with light intensity rain would occur over and adjoining areas of Amroha during the next 2 hours.

इसके अलावा कर्नाटक, विदर्भ और मराठवाड़ा में 16 सितंबर को जबकि मध्य महाराष्ट्र में 16-17 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. वहीं, राष्ट्रीय राजधानी के मौसम की बात करें तो सोमवार को भी उमसभरा मौसम है. दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान औसत से तीन डिग्री अधिक 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि दिल्ली में बुधवार तक दिन के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हालांकि, कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने का भी अनुमान है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि हवा का कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण पूर्वा हवाएं राजस्थान से हर तरफ चलेंगी. इसलिए पश्चिमी राजस्थान से 24 सितंबर तक मॉनसून के लौटने की संभावना नहीं है. विभाग ने कहा कि उत्तर आंध्र प्रदेश तट के पास पश्चिमी-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का कम दबाव का एक क्षेत्र बना हुआ है. इसके अगले दो-तीन दिनों में तेलंगाना होकर मध्य भारत की ओर पश्चिम-उत्तर दिशा में बढ़ने की संभावना है.

Andhra Pradesh: A road got washed away and a bridge was damaged in Vennadevi area of Guntur District today, following heavy rain in the area.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार अगले 12 घंटों के दौरान दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, असम और मेघालय में मध्यम से भारी बारिश बरकरार रहने की संभावना है. जबकि तटीय कर्नाटक, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी बिहार, विदर्भ, मराठवाडा, अंडमान तथा अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ एक-दो स्थानों पर मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं.