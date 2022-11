नोएडा में एक्सपोर्ट कंपनी में लगी भीषण आग, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार

उत्तर प्रदेश के नोएडा में सोमवार को एक एक्सपोर्ट कंपनी में भीषण आग लग गई. आग के बाद आसपास अफरातफरी मच गई. मौके पर फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं.



बताया जा रहा है कि जिस कंपनी में आग लगी, वह नोएडा के फेस 2 में स्थित है. आग की वजह से पूरी कंपनी जलकर खाक हो गई. आग इतनी भयंकर थी कि आसमान में काले धुएं का गुबार दिखने लगा.

Uttar Pradesh | A fire broke out in Mushkin International, under Phase-2 PS limits in Noida. 7 fire tenders, along with police, present on the spot. No casualties reported yet: Gautam Buddha Nagar Police pic.twitter.com/FjQXr3noZx