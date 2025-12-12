भुवनेश्वर के बार में लगी भीषण आग... लोगों ने धुआं उठता देखा तो मच गई अफरातफरी

भुवनेश्वर के सत्य विहार इलाके में एक बार में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. आज सुबह के समय इलाके से गुजर रहे लोगों ने जब धुआं देखा तुरंत मौके पर पहुंचे. आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा परिसर धुएं और लपटों से घिर गया.

घटना की जानकारी तुरंत लोगों ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी. सूचना के बाद ओडिशा फायर सर्विसेज की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. फायर ब्रिगेड की टीमों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया और आग फैलने से रोकने के लिए आसपास की इमारतों को खाली कराया. क्षेत्र की घनी आबादी और बार के पास मौजूद कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को देखते हुए स्थिति चुनौतीपूर्ण थी.

फायर अधिकारी के अनुसार, आग किस वजह से लगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है. अनुमान है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, रसोईघर में किसी टेक्निकल फॉल्ट या किसी अन्य कारण से आग लगी हो सकती है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है. फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया.

दमकलकर्मी लगातार पानी की बौछारों और फोम जेट्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे रहे. नजदीक की बिल्डिंगों को आग से सुरक्षित रखा गया. इलाके में कई दुकानें, दफ्तर और रिहायशी भवन हैं.

राहत की बात यह है कि कोई इस आग की चपेट में नहीं आया. आग लगने के समय बार बंद था और अंदर कोई स्टाफ मौजूद नहीं था. कितना नुकसान हुआ, ये अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. बार मालिक को आगे की पूछताछ के लिए तलब किया गया है.

