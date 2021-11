खुर्शीद के बाद मनीष तिवारी की बुक से निकला ‘बम’, मनमोहन सरकार पर वार, BJP ने घेरा

कांग्रेस इन दिनों 'किताब' को लेकर घिरती जा रही है. पहले सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) की किताब में 'हिंदुत्व' को लेकर कही बात पर बवाल मचा और अब मनीष तिवारी (Manish Tiwari) की किताब में 'मुंबई हमले' को लेकर छोड़े गए 'बम' से हंगामा शुरू हो गया है. मनीष तिवारी ने अपनी किताब में मनमोहन सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा कि 26/11 के वक्त यूपीए सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे, वो नहीं उठाए गए. उन्होंने ये भी लिखा कि उस वक्त तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत थी. इसके बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर दिया है.

मनीष तिवारी ने अपनी किताब में 'किसी देश (पाकिस्तान) को अगर निर्दोष लोगों को कत्लेआम करने में कोई अफसोस नहीं है तो ऐसे में संयम ताकत की पहचान नहीं, बल्कि कमजोरी की निशानी है. 26/11 एक ऐसा मौका था जब शब्दों से ज्यादा जवाबी कार्रवाई दिखनी चाहिए थी.' उन्होंने मुंबई हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से करते हुए कहा कि भारत को उस समय तेजी से जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी.

Happy to announce that my Fourth Book will be in the market shortly - '10 Flash Points; 20 Years - National Security Situations that Impacted India'. The book objectively delves into every salient National Security Challenge India has faced in the past two decades.@Rupa_Books pic.twitter.com/3N0ef7cUad