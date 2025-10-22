scorecardresearch
 

Feedback

अवैध संबंध का शक होने पर पति ने की पत्नी की हत्या, लाश को ऐसे लगाया ठिकाने

तमिलनाडु के गुम्मिडिपूंडी में, 39 वर्षीय सिलम्बरासन को अपनी 26 वर्षीय पत्नी प्रिया की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पत्नी पर अवैध संबंध का शक होने के कारण वह उसे प्रताड़ित करता था. आरोप है कि सिलम्बरासन ने प्रिया का गला घोंटकर शव को एक प्लास्टिक के ड्रम में बंद करके तुरपल्लम में दफना दिया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव को बरामद करने की प्रक्रिया जारी है.

Advertisement
X
(Photo: Representational)
(Photo: Representational)

तमिलनाडु के गुम्मिडिपूंडी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. एक 39 वर्षीय व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या करने, उसके शव को एक ड्रम में छिपाने और फिर उसे तुरपल्लम में दफनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान सिलम्बरासन के रूप में हुई है, जिसकी शादी 26 वर्षीय प्रिया से हुई थी और उनके दो बच्चे भी हैं. हालांकि, सिलम्बरासन अपनी पत्नी पर अवैध संबंध होने का शक करता था और कथित तौर पर वह सालों से उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था.

परिवार का 14 अगस्त से नहीं हो रहा था संपर्क
प्रिया के परिवार के सदस्य 14 अगस्त से उससे फ़ोन पर संपर्क नहीं कर पा रहे थे. जब वे व्यक्तिगत रूप से प्रिया के बारे में पूछने उसके घर गए, तो सिलम्बरासन ने कहा कि वह बाहर गई हुई है. प्रिया की जान को खतरा महसूस करते हुए, उसके रिश्तेदार दोबारा सिलम्बरासन के घर गए और प्रिया को दिखाने की मांग की, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहा-सुनी हो गई.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार 
Tamil Nadu Education Minister Anbil Mahesh
'इमोशन के बिना इंसान पशु के समान', DMK नेता अंबिल महेश का ट्रोलर्स को जवाब 
पति को शक था कि पत्नी का कहीं अफेयर है. (Photo: Representational)
अफेयर के शक में हुआ झगड़ा, पत्नी का कत्ल ड्रम में भर दी लाश 
हां
मदुरै में हुई झमाझम बार‍िश, देखें वीड‍ियो  
Ishan After Century
Ranji में शतक जड़ने के बाद Ishan ने दिया बड़ा बयान! 
Advertisement

पुलिस को इसकी सूचना दी गई. पुलिस की पूछताछ के दौरान यह जानकर सभी दंग रह गए कि सिलम्बरासन ने कथित तौर पर प्रिया का गला घोंटकर हत्या कर दी थी, उसके शव को एक प्लास्टिक के ड्रम में रखा और फिर उसे दफना दिया.

'कुकर के ढक्कन से मारता था'
प्रिया की चाची, सेल्वी ने आपबीती सुनाते हुए बताया, "प्रिया लंबे समय से उत्पीड़न झेल रही थी. वह उस पर कुकर के ढक्कन, तार से हमला करता था और यहां तक कि उसकी बांह भी तोड़ दी थी. हम उसका इलाज करवाते थे और उसे वापस भेज देते थे. लेकिन पिछली बार जब वह गई, तो हम उससे संपर्क नहीं कर पाए."

सेल्वी ने आगे बताया कि दिवाली पर प्रिया का भाई उसे लेने गया था, लेकिन सिलम्बरासन ने उसे बताया कि उसने प्रिया को मार डाला है और उसे भी जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद ही हमने पुलिस से संपर्क किया. उन्होंने न्याय की मांग करते हुए कहा, "हमें प्रिया के लिए न्याय चाहिए."

आरंभक्कम पुलिस ने मामला दर्ज कर सिलम्बरासन को हिरासत में ले लिया है. पुलिस शव को बरामद करने की प्रक्रिया में जुटी है, लेकिन भारी बारिश के कारण इस काम में कठिनाई आ रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    Mokama Election
    Advertisement
    Advertisement