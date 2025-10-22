अवैध संबंध का शक होने पर पति ने की पत्नी की हत्या, लाश को ऐसे लगाया ठिकाने

तमिलनाडु के गुम्मिडिपूंडी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. एक 39 वर्षीय व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या करने, उसके शव को एक ड्रम में छिपाने और फिर उसे तुरपल्लम में दफनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान सिलम्बरासन के रूप में हुई है, जिसकी शादी 26 वर्षीय प्रिया से हुई थी और उनके दो बच्चे भी हैं. हालांकि, सिलम्बरासन अपनी पत्नी पर अवैध संबंध होने का शक करता था और कथित तौर पर वह सालों से उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था.

परिवार का 14 अगस्त से नहीं हो रहा था संपर्क

प्रिया के परिवार के सदस्य 14 अगस्त से उससे फ़ोन पर संपर्क नहीं कर पा रहे थे. जब वे व्यक्तिगत रूप से प्रिया के बारे में पूछने उसके घर गए, तो सिलम्बरासन ने कहा कि वह बाहर गई हुई है. प्रिया की जान को खतरा महसूस करते हुए, उसके रिश्तेदार दोबारा सिलम्बरासन के घर गए और प्रिया को दिखाने की मांग की, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहा-सुनी हो गई.

पुलिस को इसकी सूचना दी गई. पुलिस की पूछताछ के दौरान यह जानकर सभी दंग रह गए कि सिलम्बरासन ने कथित तौर पर प्रिया का गला घोंटकर हत्या कर दी थी, उसके शव को एक प्लास्टिक के ड्रम में रखा और फिर उसे दफना दिया.

'कुकर के ढक्कन से मारता था'

प्रिया की चाची, सेल्वी ने आपबीती सुनाते हुए बताया, "प्रिया लंबे समय से उत्पीड़न झेल रही थी. वह उस पर कुकर के ढक्कन, तार से हमला करता था और यहां तक कि उसकी बांह भी तोड़ दी थी. हम उसका इलाज करवाते थे और उसे वापस भेज देते थे. लेकिन पिछली बार जब वह गई, तो हम उससे संपर्क नहीं कर पाए."

सेल्वी ने आगे बताया कि दिवाली पर प्रिया का भाई उसे लेने गया था, लेकिन सिलम्बरासन ने उसे बताया कि उसने प्रिया को मार डाला है और उसे भी जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद ही हमने पुलिस से संपर्क किया. उन्होंने न्याय की मांग करते हुए कहा, "हमें प्रिया के लिए न्याय चाहिए."

आरंभक्कम पुलिस ने मामला दर्ज कर सिलम्बरासन को हिरासत में ले लिया है. पुलिस शव को बरामद करने की प्रक्रिया में जुटी है, लेकिन भारी बारिश के कारण इस काम में कठिनाई आ रही है.

