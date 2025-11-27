scorecardresearch
 

मां बाप ने कहीं और तय कर दिया रिश्ता..., प्रेमिका को गोली मारकर युवक ने किया सुसाइड

त्रिपुरा के गोमती जिले में एक युवक ने अपनी प्रेमिका को गोली मारकर खुद भी सुसाइड कर लिया. मालूम हुआ कि दोनों के माता पिता ने उनका रिश्ता कहीं और तय कर दिया था. इसी बात से बौखलाकर उन्होंने ये भयानक कदम उठाया है.

प्रेमिका को गोली मारकर युवक ने किया सुसाइड (Photo: representational image)
त्रिपुरा के गोमती जिले में एक 26 साल व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली. पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना बुधवार को आरके पुर पुलिस थाना क्षेत्र के होलाशेत इलाके में हुई. दरअसल उस शख्स और उसकी प्रेमिका के माता-पिता ने उनकी शादी किसी और से तय कर दी थी जिससे नाराज होकर उन्होंने ये कदम उठाया है.

उदयपुर उप-मंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) देबांजलि रॉय ने एजेंसी को बताया कि गोलियों से छलनी दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अगरतला ले जाया गया.

एसडीपीओ ने कहा, 'बुधवार शाम करीब 4.30 बजे हमें होलाशेत में गोलीबारी की घटना की सूचना मिली. पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और एक वाहन में महिला को मृत पाया, जबकि उसका प्रेमी घायल हालत में मदद के लिए चिल्ला रहा था.' रॉय ने बताया कि गोमती जिला अस्पताल ले जाते समय युवक ने भी दम तोड़ दिया. उन्होंने बताया कि पुलिस को करीब 20 मीटर की दूरी पर एक पिस्तौल मिली.

उन्होंने कहा, 'ऐसा मालूम होता है कि व्यक्ति ने पहले अपनी प्रेमिका को गोली मारी और फिर उसी हथियार से खुद को भी गोली मार ली. जांच अभी जारी है और हम किसी तीसरे पक्ष की संलिप्तता से इनकार नहीं कर सकते. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. लेकिन यह लगभग तय है कि यह घटना प्रेम संबंधों के कारण हुई.' मृतकों की पहचान शालगरा निवासी शोहेल मिया और उदयपुर के शिलघाटी निवासी जन्नत अख्तर के रूप में हुई है. एसडीपीओ ने बताया कि वे एक रिश्ते में थे, लेकिन उनके माता-पिता ने उनकी शादी अलग- अलग जगह तय कर दी थी.

