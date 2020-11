बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार का तोहफा, 16 हजार से ज्यादा होंगी भर्तियां

पश्चिम बंगाल सरकार विधानसभा चुनावों से पहले अगले दो महीनों में राज्य भर के स्कूलों में खाली पदों को भरने के लिए एक अभियान चलाने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्कूलों में रिक्तों पदों को भरे जाने का ऐलान किया है.

राज्य सचिवालय में बुधवार को हुई एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक के बाद निर्णय की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, “स्कूलों में लगभग 16,500 रिक्त पद हैं. लगभग 20,000 छात्रों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) परीक्षा उत्तीर्ण की है. हमने फैसला किया है कि कोविड-19 की स्थिति में ढील के बाद दिसंबर और जनवरी से तत्काल शिक्षकों की आवश्यकता होगी.”

ममता बनर्जी ने राज्य शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि कोविड की स्थिति में ढील मिलने के बाद ऑफ लाइन इंटरव्यू आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए. इसमें कहा गया है कि राज्य में नए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) परीक्षा के लिए 2.50 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है.

