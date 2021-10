TMC-कांग्रेस के बीच आ गई खटास? अधीर रंजन बोले- बीजेपी की मदद कर रही हैं ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद तृणमूल कांग्रेस अन्य राज्यों में अपने पैर पसारने की तैयारी कर रही है. त्रिपुरा से गोवा तक, पार्टी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है. इस बीच, कांग्रेस नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर हमला बोला है. चौधरी ने ममता बनर्जी को पीएम मोदी का मिडलमैन तक बता दिया. इसके बाद अटकलें लगने लगी हैं कि कुछ समय पहले तक साथ दिखने वाली कांग्रेस-टीएमसी के रिश्तों में क्या खटास आ गई है?

ममता बनर्जी को घेरते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ''ममता बनर्जी कांग्रेस का विरोध करके बीजेपी को मदद पहुंचा रही हैं. वह पीएम मोदी की मिडलमैन बन रही हैं. ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तय कर लिया है कि दिल्ली आपकी और कोलकाता हमारा. अगर ऐसा नहीं होता तो वह कांग्रेस के लिए ऐसी बेकार चीजें नहीं बोलतीं.''

मालूम हो कि कांग्रेस और टीएमसी राष्ट्रीय स्तर पर तो साथ नजर आते रहे हैं, लेकिन बंगाल की राजनीति में दोनों एक-दूसरे का विरोध करते रहे हैं. बंगाल का चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नई दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुई थीं. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी. हालांकि, पार्टी के नेता कांग्रेस पर हमला बोलने से नहीं चूक रहे हैं.

Mamata Banerjee is helping BJP by opposing Congress. She is becoming a middleman of PM Modi. Looks like they had an agreement that 'Delhi yours, Kolkata ours' otherwise she wouldn't have spoken useless things about Congress: Adhir Ranjan Chowdhury, Congress leader, in Delhi pic.twitter.com/2EbEbusbBz