ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, मिला यह जवाब

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं. ममता बनर्जी ने ट्विटर हैंडल पर पीएम मोदी को शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वास्थ्य और सफलता की कामना की है. उन्होंने ट्वीट किया, ''माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन पर मेरी शुभकामनाएं. मैं आगामी वर्षों में उनके अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करती हूं.'' इसके जवाब में पीएम मोदी ने भी थैंक्यू ममता दीदी वाला ट्वीट किया है.

पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के ट्वीट के जवाब में लिखा, 'बहुत-बहुत शुक्रिया ममता दीदी. आपको महालया की शुभकामनाएं.'

My greetings to the Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji on his 70th Birthday. I wish him a healthy and successful year ahead.