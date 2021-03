महाराष्ट्र पर संसद में हंगामा, जावड़ेकर बोले- 'गृहमंत्री वसूली कर रहे हैं, सारे देश ने देखा'

महाराष्ट्र की सरकार को लेकर जारी दंगल अब देश की संसद तक पहुंच गया है. सोमवार को संसद के दोनों सदनों में महाराष्ट्र को लेकर बवाल हुआ. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में इस मसले को उठाया और कहा कि वहां के गृह मंत्री वसूली कर रहे हैं और ये सारा देश देख रहा है.

हालांकि, बवाल के बाद चेयरमैन ने साफ किया कि कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा. महाराष्ट्र को लेकर मचे बवाल के बाद राज्यसभा को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

सिर्फ राज्यसभा ही नहीं, बल्कि लोकसभा में भी इस मसले पर बवाल हुआ. भारतीय जनता पार्टी के सांसद राकेश सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और केंद्रीय एजेंसियों को इस मसले की जांच करनी चाहिए.

राकेश सिंह ने संसद में कहा कि ये पहली बार है, जब किसी API के समर्थन में मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उसी API को सौ करोड़ रुपये वसूलने का टारगेट दिया गया था.

लोकसभा में शिवसेना के विनायक राउत ने पलटवार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की कोशिश लंबे वक्त से चल रही है. परमबीर सिंह के खिलाफ आरोप लगे हैं, जिसकी जांच हो रही है.

निर्दलीय सांसद नवनीत राना ने भी सोमवार को अपने संबोधन में राज्य सरकार पर तीखा वार किया और सचिन वाजे को दोबारा नौकरी पर लाने के फैसले पर सवाल खड़े किए.

On what basis was a man suspended for 16 yrs & jailed, reinstated? When there was BJP govt, Uddhav Thackeray himself had called up Devendra Fadnavis for reinstating Sachin Waze, Fadnavis had refused. When Thackeray govt came, they reinstated him: Independent MP Navneet Ravi Rana pic.twitter.com/AULrHbDIe5