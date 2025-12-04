scorecardresearch
 
लैंड फॉर जॉब केस में तीसरी बार टला फैसला, कोर्ट ने CBI से मांगा आरोपियों का स्टेटस

लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर आरोप तय करने का फैसला टल गया है. यह फैसला तीसरी बार टला है. विशेष जज ने सीबीआई से सभी आरोपियों का स्टेटस मांगा है, क्योंकि 103 में से चार आरोपियों की मौत हो चुकी है.

कोर्ट ने आरोपियों की स्थिति जानने के लिए CBI से जानकारी मांगी है क्योंकि चार आरोपियों की मौत हो चुकी है. (File Photo: ITG)
रेलवे मंत्री रहते हुए जमीन के बदले चतुर्थ श्रेणी के दर्ज की नौकरी देने यानी लैंड फॉर जॉब से जुड़े CBI के मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य के खिलाफ राउज ऐवन्यू कोर्ट में आरोप तय करने पर फैसला एक बार फिर टल गया है. यह तीसरी बार है जब यह फैसला टला है.

कोर्ट ने सीबीआई से मांगा आरोपियों का स्टेटस

इस मामले में सीबीआई ने 103 लोगों को आरोपी बनाया था, लेकिन जांच के दौरान इनमें से चार आरोपियों की मौत हो चुकी है. राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के विशेष जज विशाल गोगने की अदालत ने सीबीआई से आरोपियों का स्टेटस मांगा.

कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि कई आरोपियों की मौत हो चुकी है इसलिए कोर्ट आरोपियों का 8 दिसंबर तक स्टेटस बताए. अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी. इस मामले मे सीबीआई ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 100 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया है.

'ज्यादातर पैसों का लेनदेन कैश में हुआ'

सीबीआई ने आरोप पत्र में कहा है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. कुछ सेलडीड को छोड़कर, जमीन की खरीद के लिए ज्यादातर पैसों का लेनदेन कैश में हुआ. CBI ने मामले में IPC की धारा 120, 420, 468, 467, 471 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 11,12,13, 8, 9 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी.

इस मामले में पिछली बार 10 नवंबर को भी निर्णय चार दिसंबर के लिए टला था. अब 8 दिसंबर को नई तारीख तय की गई है.

---- समाप्त ----
