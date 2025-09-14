कोलकाता मेट्रो में तैनात होंगे 800 अतिरिक्त जवान, दक्षिणेश्वर घटना के बाद प्रशासन ने उठाया कदम

कोलकाता मेट्रो प्रशासन ने 800 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को नियुक्त करने की घोषणा की है. मेट्रो प्रशासन ने ये फैसला दक्षिणेश्वर में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद मीडिया द्वारा उठाई गई सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लिया है. प्रशासन सीसीटीवी के माध्यम से यात्रियों की आवाजाही पर कड़ी नजर रख रहा है, जिससे यात्रियों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

मेट्रो प्रशासन ने कहा कि यात्रियों की आवाजाही को केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से सीसीटीवी सिस्टम के माध्यम से करीब से निगरानी में रखा जा रहा है. स्टेशनों पर एंट्री करने वाले पॉइंट पर यात्रियों की तलाशी ली जा रही है और उनके सामान की स्कैनिंग की जा रही है. किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी या व्यवहार को सावधानीपूर्वक देखा जा रहा है और उस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है.

दक्षिणेश्वर घटना के बाद लिया फैसला

दरअसल, 12 सितंबर को दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन पर हुई चाकूबाजी की घटना (जिसमें स्कूल जाने वाले लड़कों के बीच झड़प हुई) ने सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी थी, जिसमें 11वीं कक्षा के एक छात्र की उसके दोस्त ने हत्या कर दी थी. इसी घटना के मद्देनजर मेट्रो प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को तैनात करने की घोषणा की है.

Advertisement

प्रशासन ने कहा कि कई कामकाजी पेशेवरों और छात्रों के लिए कुछ उपकरणों को ले जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन हाल की घटना को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. अतिरिक्त 800 सुरक्षाकर्मियों को तैनात करने का फैसला भी इसी का एक हिस्सा है.

'सबसे सुरक्षित है मेट्रो'

कोलकाता मेट्रो प्रशासन ने दावा किया कि 'आमार मेट्रो' शहर में यात्रा का सबसे सुरक्षित और सबसे सुरक्षित साधन बना हुआ है. प्रशासन ने ये भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि उनके यात्री (जो ज्यादातर नियमित यात्री हैं) सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना जारी रखेंगे, वह मेटल डिटेक्टर (DFMDs) और बैगेज स्कैनर से बचने की कोशिश नहीं करेंगे.

यात्रियों से की सहयोग की अपील

मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों से सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने और मेटल डिटेक्टर (DFMDs) और बैगेज स्कैनर से न गुजरने की अपील की है. उन्होंने कहा कि यात्रियों के सहयोग से ही कोलकाता मेट्रो की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है.

कोलकाता मेट्रो ने कहा कि यात्रियों को चिंता करने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेट्रो पूरी तरह से सुरक्षित है और एक सुखद, किफायती यात्रा का अनुभव प्रदान करती है.

---- समाप्त ----