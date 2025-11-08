तेज रफ्तार कार मेट्रो पिलर से टकराई, दो युवकों की गई जान, दो गंभीर

केरल के कोच्चि शहर में शनिवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा एडापल्ली इलाके में हुआ, जहां तेज रफ्तार कार मेट्रो पिलर से जा टकराई. हादसे की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी.

मेट्रो के पिलर से टकराई मेट्रो

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान मुनीर (21) और हारून शाजी (22) के रूप में हुई है, जो अलप्पुझा जिले के रहने वाले थे. हादसे के वक्त कार में चार युवक सवार थे, जिनमें से चालक और एक अन्य सवार गंभीर रूप से घायल हैं. दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

पुलिस ने बताया कि हादसा शनिवार तड़के करीब 3:30 बजे एडापल्ली में हुआ, जब चारों युवक नेडुम्बसेरी एयरपोर्ट से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर मेट्रो पिलर से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया.

हादसे में दो लोगों की मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार तेज रफ्तार में थी और मोड़ पर ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया. हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को कार से बाहर निकाला. पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में ओवरस्पीडिंग को हादसे का कारण माना जा रहा है, हालांकि तकनीकी जांच के बाद ही वास्तविक वजह स्पष्ट होगी. इस दर्दनाक दुर्घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है. स्थानीय प्रशासन ने घटना स्थल से क्षतिग्रस्त वाहन को हटवा दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.



