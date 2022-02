'पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का': इस फेमस रेस्त्रां में लगा पोस्टर

KFC, Kashmir-POK: रेस्टोरेंट चेन KFC सोशल मीडिया पर कश्मीर संबंधी पोस्ट को लेकर सुर्खियों में है. हाल ही में KFC की पाकिस्तान स्थित फ्रेंचाइजी ने Kashmir Solidarity Day का समर्थन किया गया था, जिसके बाद भारत में लोगों का गुस्सा भड़क उठा. लोगों की नाराजगी के बाद KFC को माफी मांगनी पड़ी. इस बीच सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के नागपुर स्थित KFC के एक आउटलेट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में कुछ लोग KFC आउटलेट के भीतर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, KFC मुर्दाबाद और भारत के समर्थन में नारे भी लगा रहे हैं. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने KFC के स्टाफ से भी नारे लगवाए. प्रदर्शनकारी कुछ पोस्टर भी रेस्त्रां में लगाते दिखाई दे रहे हैं.

इसकी एक तस्वीर फ्रेंड्स ऑफ RSS नाम के ट्विटर अकाउंट (@friendsofrss) से शेयर की गई है. जिसमें KFC आउटलेट में एक पोस्टर दिख रहा है, पोस्टर में लिखा है- 'POK सहित संपूर्ण कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है.'

वायरल वीडियो में क्या है?

रिपोर्ट के मुताबिक, ये वायरल वीडियो 14 फरवरी 2022 का है. जहां नागपुर (Nagpur, Mate Chowk KFC) के माटे चौक स्थित KFC आउटलेट के भीतर कुछ युवा नारे लगाते हुए दिख रहे हैं. ये लोग वहां के स्टाफ से 'हिंदुस्तान ज़िंदाबाद, कश्मीर इंडिया का है, POK भी इंडिया का है' के नारे लगवाते हैं. ये विरोध-प्रदर्शन पाकिस्तान स्थित KFC द्वारा "Kashmir Solidarity Day" को दिए गए समर्थन के विरोध में किया गया था.

