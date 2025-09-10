केरल: कन्नूर में SDPI कार्यकर्ता की हत्या की मनाई बरसी, केक काटने वाले आरएसएस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज

केरल के कन्नूर जिले में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर एक विवादित जश्न मनाने को लेकर केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने यह कार्रवाई उस वीडियो के सामने आने के बाद की, जिसमें आरएसएस कार्यकर्ता एसडीपीआई कार्यकर्ता की हत्या की बरसी पर केक काटते नजर आ रहे थे. यह घटना 8 सितंबर को कन्नावम क्षेत्र में हुई.

जानकारी के मुताबिक, कन्नावम में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम के दौरान केक काटकर हत्या की बरसी मनाई. इस दौरान उन्होंने पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया. केक पर "Abhimaanam Kannavam Swayamsevakar" यानी "कन्नवम स्वयंसेवक पर गर्व है" लिखा हुआ था.

यह भी पढ़ें: 'बंगाल में घुसपैठ... पंजाब में धर्मांतरण और नशे का बढ़ता प्रचलन चिंता का विषय', जोधपुर में बोले RSS प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर

यही नहीं, इंस्टाग्राम पर डाले गए इस वीडियो को एक कैप्शन के साथ साझा किया गया. इसमें लिखा गया, "हजारों नुकसानों के बीच यह वह दिन था जब कन्नूर के मजबूत दिल वाले स्वयंसेवकों ने दिल से खुशी महसूस की. जिस दिन कन्नावम में एसडीपीआई कार्यकर्ता की हत्या हुई."

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामला दर्ज किया. कन्नावम पुलिस ने इस घटना को लेकर BNS की धारा 192 के तहत केस दर्ज किया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: केरल में फूलों की सजावट पर RSS का झंडा और 'ऑपरेशन सिंदूर' लिखने से बवाल, पुलिस ने दर्ज की FIR

दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक, "कुछ असामाजिक तत्वों ने केक काटकर एसडीपीआई कार्यकर्ता की हत्या का जश्न मनाया और इसका मकसद शांत माहौल में राजनीतिक टकराव पैदा करना था."

कन्नूर लंबे समय से राजनीतिक हिंसा और ध्रुवीकरण की घटनाओं के लिए सुर्खियों में रहा है. ऐसे में इस तरह की गतिविधि को लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस दोनों ही सतर्क हैं.

---- समाप्त ----