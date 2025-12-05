ट्रेन के आगे कूदकर शख्स ने दी जान, बेंगलुरु में मेट्रो सेवाएं हुई बाधित

बेंगलुरु में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब 38 साल के शख्स ने केंगेरी मेट्रो स्टेशन पर सामने से आ रही ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. यह घटना सुबह करीब 8:15 बजे की बताई जा रही है, जिसके बाद मेट्रो संचालन कुछ समय के लिए बाधित रहा और यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई.

मेट्रो के आगे कूदकर दी जान

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक की पहचान शंतागौड़ के रूप में हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि युवक ने ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही सटीक समय का इंतजार किया और अचानक पटरी पर छलांग लगा दी, जिससे ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

घटना के तुरंत बाद पुलिस-पैरामेडिकल स्टाफ मौके पर पहुंचा और शव को पटरियों से हटाया गया, ताकि मेट्रो सेवाओं को जल्द बहाल किया जा सके. इस हादसे के कारण पर्पल लाइन के मैसूर रोड से चैलघट्टा तक की मेट्रो सेवा कुछ देर के लिए रोक दी गई. यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा और कई ट्रेनें बीच रास्ते में ही रोक दी गईं.

मेट्रो सेवा हुई बाधित

बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) ने बाद में एक बयान जारी कर बताया, 'सुबह 09:40 बजे तक ज्ञानभारती से चैलघट्टा के बीच पूरी सेवाएं सुचारू रूप से बहाल कर दी गई हैं. अब पर्पल लाइन पर ट्रेनों का संचालन सामान्य है.'

पुलिस घटना की जांच कर रही है. हालांकि, अभी तक आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस मृतक के परिवार और परिचितों से बात कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन मानसिक या निजी कारणों की वजह से उसने यह कदम उठाया.

केंगेरी मेट्रो स्टेशन में लोगों के बीच इस घटना की चर्चा बनी रही. कई यात्री डर और सदमे में आ गए. सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके. रेलवे और मेट्रो सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा बैरियर और चौकसी बढ़ाने से इस तरह की घटनाओं में कमी लाई जा सकती है.

