सोनमर्ग-गुलमर्ग में बर्फ से ढके पहाड़, कश्मीर में शीतलहर जारी, जीरो डिग्री से नीचे पारा

कश्मीर में सर्दियों की बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद चादर में ढक दिया है. बर्फबारी के कारण यहां की सुंदरता और बढ़ गई है. लोगों को बर्फीले नजारों के साथ-साथ कड़ाके की ठंड का सामना भी करना पड़ रहा है.

कश्मीर घाटी में तापमान शून्य से नीचे गिर गया है. (Photo: PTI)
कश्मीर घाटी में तापमान शून्य से नीचे गिर गया है. (Photo: PTI)

कश्मीर में मौसम केवल ठंडा ही नहीं बल्कि बर्फीला भी हो गया है. ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के बाद प्रकृति की सुंदरता देखी जा सकती है. यहां चमचमाती सफेद बर्फ की चादर छा गई है. सोनमर्ग, पहलगाम, गांदरबल, जोजिला पास जैसे इलाकों में हुई बर्फबारी ने इन जगहों की खूबसूरती और बढ़ा दी है.

पूरी कश्मीर घाटी और लद्दाख में कड़ाके की ठंड जारी है. पारा फ्रीजिंग पॉइंट से कई डिग्री नीचे चला गया है. ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई है, लेकिन निचले क्षेत्रों में पिछले एक से डेढ़ महीने से सूखी ठंड लगातार तेज बनी हुई है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में यहां बर्फबारी की संभावना है.

हाल ही में हिमाचल और उत्तराखंड में हुई बर्फबारी ने भी पहाड़ों की रौनक और बढ़ा दी है. चांदी-सी चमकते पहाड़ बेहद मनमोहक दिखाई दे रहे हैं. पर्यटक इन बर्फीले नजारों का भरपूर आनंद उठा रहे हैं.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार 13 से 16 दिसंबर के बीच पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. वहीं, 14 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है.

शीतलहर जारी 
कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी है, लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है. लोग इससे बचने के लिए कई उपाय अपना रहे हैं. 

यहां लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं और सुबह के समय फिटनेस गतिविधियों में शामिल होकर शीतलहर का सामना कर रहे हैं.

