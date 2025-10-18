'ध्यान भटकाने से बचने के लिए डिलीट...', सिद्धारमैया के 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' वाले पोस्ट पर मंत्री की सफाई

कर्नाटक के ट्रांसपोर्ट मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा शक्‍ति योजना की 2 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' उपलब्धियों को लेकर शेयर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट बाद में हटाया गया, ताकि ध्यान भटकने से बचा जा सके.

पोस्ट में क्या था और क्यों हुआ विवाद?

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अपने आधिकारिक X हैंडल पर पोस्ट किया था कि कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) को 'लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' से मान्यता मिली है. पोस्ट में 2 मुख्य बातें थीं. 1997 से अब तक KSRTC को 464 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिले और शक्‍ति योजना के तहत कर्नाटक ने महिलाओं के मुफ्त बस सफ़र का सबसे अधिक रिकॉर्ड बनाया.

एक्स यूजर्स द्वारा यह चिह्नित किए जाने से पहले कि यूके कंपनी हाउस के अनुसार 'लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लिमिटेड' नामक एक निजी ब्रिटिश कंपनी जुलाई 2025 में भंग कर दी गई थी. ये सर्टिफिकेट तेज़ी से वायरल हो गए. इस पोस्ट को जल्द ही एक सामुदायिक नोट के साथ टैग कर दिया गया, जिसमें संगठन की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया गया और एक दिन के भीतर ही हटा दिया गया.

मंत्री की सफाई

अपने स्पष्टीकरण में रेड्डी ने कहा कि पोस्ट को ध्यान भटकाने से बचाने के लिए हटा दिया गया था. इसके बावजूद उन्होंने यह भी कहा कि पोस्ट में दी गई उपलब्धियां "तथ्यात्मक, सत्यापन योग्य और किसी भी थर्ड पार्टी की मान्यता पर निर्भर नहीं हैं. उन्होंने लंदन बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को एक निजी रिकॉर्ड संस्था बताया, जिसने पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे और पुडुचेरी सरकार सहित कई भारतीय सार्वजनिक हस्तियों और संस्थानों को सम्मानित किया है.

शक्ति योजना की तारीफ की

मंत्री ने यह भी बताया कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने कर्नाटक की गारंटी योजनाओं, जिनमें शक्ति योजना भी शामिल है, उसकी सराहना की थी. उन्होंने इन योजनाओं को लैंगिक समानता और समावेशी सार्वजनिक सेवा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बताया. रेड्डी ने दोहराया कि केएसआरटीसी का प्रदर्शन और शक्ति योजना की सफलता सार्वजनिक रिकॉर्ड और गर्व का विषय है, और कहा कि इस पहल ने केवल एक साल में महिलाओं के लिए 100 करोड़ से अधिक मुफ्त बस यात्राएं सुनिश्चित की हैं.

विपक्ष ने उठाए सवाल

हालांकि, जनता दल (सेक्युलर) ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ब्रिटेन में पंजीकृत यह कंपनी असल में सोने, चांदी और प्लैटिनम के रिकॉर्ड पैकेज बेचती है. पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पहले हमें लगा था कि सिर्फ़ उनका नाम ही इस्तेमाल किया गया है, अब तो उनके सर्टिफ़िकेट भी खरीदे जा रहे हैं.

