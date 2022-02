हिजाब पहनी अकेली लड़की के सामने भीड़ ने लगाए 'जय श्री राम' के नारे, अल्लाहू अकबर से दिया जवाब

Karnataka Hijab Row: कर्नाटक में स्कूल-कॉलेज में छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर विवाद जारी है. कुछ जगहों पर छात्रों द्वारा भगवा स्कार्फ पहनकर इसका विरोध भी किया जा रहा है. इस बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भगवा स्कार्फ पहने कुछ लोग बुर्का पहने लड़की के सामने नारेबाजी कर रहे हैं. लड़के जहां 'जय श्री राम' के नारे लगा रहे हैं, वहीं लड़की 'अल्लाहू अकबर' कह रही है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे छात्रों का एक समूह एक अकेली लड़की को घेरकर उसके सामने नारेबाजी कर रहा है. कुछ सीनियर लोग बीचबचाव करने आते हैं. माहौल काफी गर्म दिखाई पड़ रहा है.

अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने इस वीडियो को शर्मनाक बताया है. देश और दुनिया के कई लोगों ने इस वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट किया है.

गौरतलब है कि कर्नाटक में कई स्कूल-कॉलेज में हिजाब को लेकर बवाल चल रहा है. एक तरफ मुस्लिम छात्राएं स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहन अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई छात्र भगवा स्कार्फ पहन अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं. मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है.

This girl is so brave!

But they never wanted to! All they wanted was to attend classes! The Hijab - Saffron shawl controversy is dragging the young India into grab of communalism! https://t.co/Xic3WYI500