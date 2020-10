डीके शिवकुमार पर एक्शन से भड़की कांग्रेस, कहा- उपचुनाव से पहले येदियुरप्पा को बचाने में जुटी BJP

कर्नाटक में होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले राजनीतिक हलचल बढ़ गई है. सोमवार को सीबीआई की टीम ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के घर पर छापेमारी की. सीबीआई के इस एक्शन से कांग्रेस आगबबूला है और केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगा रही है.



कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि मोदी-येदियुरप्पा की जोड़ी का अपनी कठपुतली सीबीआई के द्वारा डराने धमकाने का काम नहीं चलेगा. सीबीआई को इस वक्त येदियुरप्पा सरकार के भ्रष्टाचार की जांच करनी चाहिए. मोदी सरकार के इन हथकंडों के आगे कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं झुकेंगे, ऐसे एक्शन से हम मजबूत ही होंगे.



वहीं, कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने ट्वीट कर लिखा कि सीबीआई के द्वारा की गई छापेमारी फिर बड़े सवाल खड़े करती है. यहां की सरकार खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में फंस रही है और चुनाव बिल्कुल नज़दीक है.



Let Modi & Yeddyurappa Govts & BJP’s frontal organizations i.e CBI-ED-Income Tax know that Congress workers & leaders will not be cowed down nor bow down before such devious attempts.



Our resolve to fight for people & expose BJP’s maladministration only becomes stronger. https://t.co/AfoJgxOsGl