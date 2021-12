कर्नाटक: विधानसभा में रेप पर कांग्रेस MLA की भद्दी टिप्पणी, ठहाके लगाते रहे अध्यक्ष

Congress MLA Ramesh Kumar Statement: कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक केआर रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक और असंवेदनशील टिप्पणी की है. उन्होंने विधानसभा में कहा है कि जब बलात्कार को रोका नहीं जा सकता तो लेटिए और मजे लीजिए. हैरानी वाली बात ये है कि कांग्रेस विधायक की इस टिप्पणी पर विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी आपत्ति जताने के बजाय इस पर ठहाके लगाकर हंसने लगे.

दरअसल, कर्नाटक में आई बाढ़ और उससे फसलों को हुए नुकसान को लेकर विधायक चर्चा और बहस की मांग कर रहे थे. विधानसभा में इसे लेकर जोरदार हंगामा हो रहा था. स्पीकर ने विधायकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा शांत नहीं हुआ. इसके बाद स्पीकर हेगड़े ने कहा, 'रमेश कुमार आप जानते हैं, अब मुझे लग रहा है कि मुझे इस स्थिति को एन्जॉय करना चाहिए. मैंने तय किया है कि अब किसी भी को भी रोकने और स्थिति को संभालने की कोशिश नहीं करूंगा. आप लोग चर्चा करिए.'

इस पर कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने कहा, 'एक पुरानी कहावत है... जब बलात्कार को रोका नहीं जा सके तो लेटिए और मजे लीजिए. अभी आपकी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही हो गई है.'

रमेश कुमार इस विवादित टिप्पणी पर अब बुरी तरह घिर भी गए हैं. उनकी ही पार्टी की महिला विधायकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस विधायक डॉ. अंजली निम्बालकर ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर करते हुए सदन से महिलाओं से माफी मांगने की मांग की है. एक और कांग्रेस विधायक सौम्या रेड्डी ने भी कहा है कि ये ठीक नहीं है. माफी मांगने की जरूरत है.

The House shall apologise to entire womanhood, every mother, sister & daughter of this nation for such an obnoxious & shameless behaviour @INCIndia @INCKarnataka @BJP4India @BJP4Karnataka @MahilaCongress @BJPMahilaMorcha pic.twitter.com/wPKbnxJlnp