मकर द्वार पर गडकरी को TMC सांसद ने रोका, पूछा- एक भी घुसपैठिया मिला? जवाब पर लगे ठहाके

संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र को खत्म होने में अब तीन दिन बचे हुए हैं. 20 दिसंबर को यह सत्र खत्म हो जाएगा. आज संसद भवन के अंदर एक अनोखा और मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद कल्याण बनर्जी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच हंसी-मज़ाक भरा संवाद देखने को मिला.

और पढ़ें

मकर द्वार के पास जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी निकल रहे थे, तब कल्याण बनर्जी उनके पास पहुंचें और उनसे घुसपैठियों को लेकर सवाल पूछने लगे.

कल्याण बनर्जी ने मज़ाकिया अंदाज में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक करोड़ घुसपैठियों का जिक्र किया था, लेकिन क्या वास्तव में बंगाल में एक भी घुसपैठिया मिला?

इस सवाल पर नितिन गडकरी हंसते हुए जवाब देते हैं, "आपको जिम्मेदारी देते हैं घुसपैठियों के लिए." इसके बाद कल्याण बनर्जी नितिन गडकरी के कान में कुछ कहती हैं और दोनों जोर-जोर से ठहाके लगाने लगते हैं.

गडकरी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का मजेदार संवाद (Photo: PTI)

यह भी पढ़ें: 'नाम बदलने की सनक समझ में नहीं आती', मनरेगा को 'जी राम जी' करने पर सदन में बोलीं प्रियंका

Advertisement

इस मज़ेदार संवाद ने संसद में एक हल्का-फुल्का माहौल बना दिया. बातचीत के दौरान, जब नितिन गडकरी आगे बढ़ने लगे, तब कल्याण बनर्जी ने हंसी-मज़ाक में कहा, "आप इतनी गाड़ियां लेकर क्या करेंगे, एक-दो हम लोगों के पास भेज दीजिए." इस पर नितिन गडकरी हंसते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गए.

यह घटना संसद भवन में राजनीति के बीच एक दिलचस्प पल रही, जहां नेताओं के बीच कटुता से हटकर थोड़ी हंसी-मज़ाक देखने को मिली.

बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की ओर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई है. कुल 58 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं.

---- समाप्त ----