scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मकर द्वार पर गडकरी को TMC सांसद ने रोका, पूछा- एक भी घुसपैठिया मिला? जवाब पर लगे ठहाके

संसद में हल्का-फुल्का पल देखने को मिला, जब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच मजेदार बातचीत हुई. टीएमसी सांसद ने घुसपैठियों को लेकर सवाल किया तो नितिन गडकरी ने ऐसा जवाब दिया कि ठहाके लगने लगे.

Advertisement
X
कल्याण बनर्जी के सवाल और गडकरी के जवाब ने माहौल बदला (Photo: ITG)
कल्याण बनर्जी के सवाल और गडकरी के जवाब ने माहौल बदला (Photo: ITG)

संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र को खत्म होने में अब तीन दिन बचे हुए हैं. 20 दिसंबर को यह सत्र खत्म हो जाएगा. आज संसद भवन के अंदर एक अनोखा और मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद कल्याण बनर्जी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच हंसी-मज़ाक भरा संवाद देखने को मिला. 

मकर द्वार के पास जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी निकल रहे थे, तब कल्याण बनर्जी उनके पास पहुंचें और उनसे घुसपैठियों को लेकर सवाल पूछने लगे.

कल्याण बनर्जी ने मज़ाकिया अंदाज में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक करोड़ घुसपैठियों का जिक्र किया था, लेकिन क्या वास्तव में बंगाल में एक भी घुसपैठिया मिला? 

सम्बंधित ख़बरें

Tmc MP kalyan banerjee questions nitin gadkari about infiltrators near makar dwar
नितिन गडकरी के कान में क्या बोले कल्याण बनर्जी क‍ि लगे ठहाके? देखें 
Kalyan Banerjee
SIR 'वोट डिलीट करने का टूल', लोकसभा में कल्याण बनर्जी के अलग अंदाज 
Bengal Raj Bhavan vs TMC: राज्यपाल का ओपन चैलेंज 
राज्यपाल सीबी आनंद बोस.
'दरवाजे खुले हैं... आकर दिखाएं राजभवन में गोला-बारूद कहां रखा है', राज्यपाल का TMC को चैलेंज 
TMC MP Kalyan Banerjee.
साइबर ठगों ने सांसद को भी नहीं छोड़ा... खाते से उड़ाए 56 लाख रुपये 

इस सवाल पर नितिन गडकरी हंसते हुए जवाब देते हैं, "आपको जिम्मेदारी देते हैं घुसपैठियों के लिए." इसके बाद कल्याण बनर्जी नितिन गडकरी के कान में कुछ कहती हैं और दोनों जोर-जोर से ठहाके लगाने लगते हैं.

sansad
गडकरी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का मजेदार संवाद (Photo: PTI)

यह भी पढ़ें: 'नाम बदलने की सनक समझ में नहीं आती', मनरेगा को 'जी राम जी' करने पर सदन में बोलीं प्रियंका

Advertisement

इस मज़ेदार संवाद ने संसद में एक हल्का-फुल्का माहौल बना दिया. बातचीत के दौरान, जब नितिन गडकरी आगे बढ़ने लगे, तब कल्याण बनर्जी ने हंसी-मज़ाक में कहा, "आप इतनी गाड़ियां लेकर क्या करेंगे, एक-दो हम लोगों के पास भेज दीजिए." इस पर नितिन गडकरी हंसते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गए.

यह घटना संसद भवन में राजनीति के बीच एक दिलचस्प पल रही, जहां नेताओं के बीच कटुता से हटकर थोड़ी हंसी-मज़ाक देखने को मिली. 

बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की ओर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई है. कुल 58 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement