scorecardresearch
 

Feedback

'विधानसभा सेशन दो हफ्ते का टूर प्रोग्राम...', कर्नाटक के जेडीएस विधायक ने स्पीकर को लिखा पत्र

कर्नाटक के जेडीएस विधायक ने स्पीकर को पत्र लिखकर कहा है कि शीतकालीन सत्र के दौरान भोजन या भत्ता, सरकार की ओर से दी जाने वाली कोई भी सुविधा स्वीकार नहीं करेंगे.

Advertisement
X
जेडीएस विधायक का ऐलान- नहीं लेंगे भत्ता या सुविधा (Photo: PTI)
जेडीएस विधायक का ऐलान- नहीं लेंगे भत्ता या सुविधा (Photo: PTI)

कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले जनता दल (सेक्यूलर) के विधायक शरणगौड़ा कंदकूर ने स्पीकर को पत्र लिखा है. जेडीएस विधायक ने स्पीकर को पत्र लिखकर कहा है कि हम आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भत्ता स्वीकार नहीं करेंगे.

उन्होंने स्पीकर से अपने लिए खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी वस्तुएं बाहर से लेकर विधानसभा आने की इजाजत भी मांगी है. जेडीएस विधायक ने कहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान सरकार की ओर से दी जाने वाली किसी भी सुविधा का लाभ नहीं लेंगे. उन्होंने नॉर्थ कर्नाटक की समस्याओं और मुद्दों को लगातार नजरअंदाज करने का आरोप लगाया.

जेडीएस विधायक शरणगौड़ा कंदकूर ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि हर साल विधानसभा सत्र पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन नॉर्थ कर्नाटक की समस्याओं का कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आता. उन्होंने कहा है कि नॉर्थ कर्नाटक के विकास पर चर्चा के नाम पर हर साल 25 से 30 करोड़ रुपये खर्च होते हैं. लेकिन इसका कोई असर जमीन पर नजर नहीं आता.

सम्बंधित ख़बरें

police
कर्नाटक के प्राइवेट स्कूल में धमाके से अफरा-तफरी, प्रशासन ने कहा- बच्चों ने जलाए दिवाली पटाखे 
Car spotted near university on November tenth
दिल्ली ब्लास्ट: उमर को कार दिलाने वाले डीलर से पूछताछ 
बेंगलुरु जेल में पार्टी और सरकार का एक्शन... 2 अफसर सस्पेंड, 4 कैदियों के खिलाफ FIR दर्ज 
बेेंगलुरु में शख्स ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
शख्स ने किया सुसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 2 महिलाओं पर FIR 
Bengaluru Jail
बेंगलुरु जेल में अपराधियों की 'पार्टी ऑल नाइट' के बाद एक्शन, वायरल VIDEO पर दो अधिकारी सस्पेंड 

यह भी पढ़ें: 'नंगा करके चौराहे पर घुमाऊंगा', सिद्धार्थनगर में अपना दल (एस) विधायक ने PWD अधिकारी को धमकाया, वीडियो वायरल

Advertisement

जेडीएस विधायक ने कहा कि पिछली बार विधानसभा से पारित हुए प्रस्तावों के संबंध में भी जनता को कोई जानकारी नहीं दी गई. उन्होंने तंज करते हुए कहा कि विधानसभा का यह सेशन दो हफ्ते का टूर प्रोग्राम बन गया है. जेडीएस विधायक शरणगौड़ा ने कहा कि विधानसभा सेशन में सिर्फ बातें होती हैं, फैसले नहीं. विधायक सिर्फ अनुदान और नई परियोजनाओं की उम्मीद में आते हैं, लेकिन नतीजा शून्य रहता है.

यह भी पढ़ें: कर्नाटक: कांग्रेस विधायक सतीश सैल पर ED की कार्रवाई, 21 करोड़ की संपत्ति जब्त

उन्होंने नॉर्थ कर्नाटक में किसानों की बदहाली का मुद्दा भी उठाया. शरणगौड़ा ने कहा कि किसानों की फसलें बाढ़ के कारण बर्बाद हो गई हैं, लेकिन एक रुपये मुआवजा उन्हें नहीं दिया गया है. उन्होंने स्पीकर को लिखे पत्र में यह भी कहा है कि जब तक कर्नाटक सरकार नॉर्थ कर्नाटक के लोगों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेती, तब तक मैं सरकारी सुविधाएं स्वीकार नहीं करूंगा.

जेडीएस विधायक ने स्पीकर को लिखे पत्र में स्पष्ट कहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान सरकार की ओर से दिया जाना वाला भोजन, भत्ता या अन्य कोई सुविधा नहीं लूंगा. उन्होंने कहा है कि विधानसभा सेशन के दौरान अपने खर्च पर रहेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement