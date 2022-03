दिल्ली-मेरठ टोल चार्ज बढ़ने पर बोले जयंत चौधरी, किस आधार पर बढ़ा दिया रेट

अब दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर 1 अप्रैल से वाहन चलाना महंगा हो जाएगा. एनएचएआई से मंजूरी मिलने के बाद सराय काले खां से मेरठ तक 155 रुपये प्रति कार एक तरफ से टोल देना होगा. लेकिन इस टोल वृद्धि को लेकर रालोद नेता जयंत चौधरी ने सवाल उठाया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि इस मूल्य वृद्धि का कारण क्या है. कि एक अप्रैल से टोल वसूला जाना है.

जयंत ने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या वाहनों की आवाजाही मंत्रालय के अनुमान से कम है. इसलिए टोल बढ़ाया जा रहा है. साथ ही कहा कि जब एक बार दाम तय हो गए और कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो फिर यूं अचानक टोल बढ़ाने का क्या औचित्य है.

What is the reason for this price increase? The toll was to be charged from 1st April. Is the traffic volume lower than what the Ministry & Concessionaire estimated? Once contract has been given to maintain the stretch, what is the imperative to hike toll? https://t.co/ERLKON9h6O