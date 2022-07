Shinzo Abe death: शिंजो आबे की हत्या पर भारत में राजनीति, नेताओं ने हत्यारे को अग्निवीर से जोड़ा

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे हत्या से भारत समेत दुनिया सन्न है. किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि जापान जैसे विकसित देश में जहां गन कल्चर का एकदम चलन नहीं है वहां पर एक सिरफिरा सरे आम पूर्व प्रधानमंत्री के सीने में गोलियां मार देगा. पीएम मोदी समेत दुनिया के तमाम नेताओं ने इस हत्या दुख और पीड़ा जताया है.

लेकिन शिंजो आबे की इस दुखद हत्या पर भारत में अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई है. भारत में इस हत्या को सेना में बहाली के लिए लाए गए स्कीम अग्निवीर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. समाजवादी पार्टी के एक नेता ने इस घटना को अग्निवीर स्कीम से जोड़ते हुए कहा है कि इस हत्या के लिए जिम्मेदार पेंशन न पाने वाला सेना का एक व्यक्ति है. वहीं कांग्रेस के भी एक राष्ट्रीय नेता ने कहा है कि शिंजो आबे को गोली मारने वाला शख्स यामागामी जापान की JMSDF यानी बिना पेंशन वाली सेना में काम कर चुका था. इन प्रतिक्रियाओं पर बीजेपी ने कड़ी नाराजगी जताई है.

बता दें कि आज (8 जुलाई) जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की जापान के नारा शहर में तब हत्या कर दी गई जब वे एक चौक पर भाषण दे रहे थे. तभी हत्यारे ने उनपर दो गोलियां मारी. शिंजो आबे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की लेकिन शिंजो आबे बचाये न जा सके. अब तक की जानकारी में जो बातें बता चली है उसके अनुसार शिंजो आबे को गाली मारने वाले शख्स की उम्र 41 साल है और उसका नाम तेत्सुयू यामागामी. यामागामी जापान मेरिटाइम सेल्‍फ डिफेंस फोर्स (JMSDF) का पूर्व सदस्य है. इस फोर्स का काम जापान के समुद्री तटों की सुरक्षा करना है.

गोली मारने वाला बिना पेंशन वाली सेना में काम कर चुका था- कांग्रेस प्रवक्ता

There has to be a limit to this . This is embarrassing & quite disgusting. It is devoid of fact but it is devoid of morality & any sense of propriety to politicise the death of a great world leader & India’s true friend . I hope Congress will act on him without delay pic.twitter.com/roCW2ZqVhz